Cất nóc tòa tháp chung cư Simona Heights tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Chiều 17-1, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phù Mỹ - Quy Nhơn đã tổ chức lễ cất nóc tòa tháp chung cư Simona Heights tại số 8 Trần Bình Trọng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Tham dự buổi lễ có đại diện chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát cùng các đối tác liên quan.

Dự án chung cư Simona Heights đã cất nóc và tiến hành hoàn thiện tòa căn hộ. Ảnh: Hải Yến

Sau 24 tháng thi công, dự án đã hoàn thành toàn bộ kết cấu phần thân và chính thức bước sang giai đoạn hoàn thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Việt Anh - Giám đốc Chiến lược Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phù Mỹ - Quy Nhơn - cho biết: Việc hoàn thành cất nóc đúng tiến độ là kết quả của sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn.

Đặc biệt, dự án đã ghi nhận hơn 1 triệu giờ lao động an toàn - thành tích không dễ đạt được đối với công trình có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thiện và bàn giao nhà vào cuối năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đại diện các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn… cắt băng cất nóc dự án. Ảnh: Hải Yến

Dự án chung cư Simona Heights tọa lạc tại vị trí đắc địa với 2 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng (phường Quy Nhơn), có quy mô 7.071 m², gồm: 2 tầng hầm và 2 tòa căn hộ cao 29 tầng, với khoảng 629 căn hộ; tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Dự án được tỉnh Gia Lai quan tâm triển khai nhằm phục vụ chỉnh trang đô thị, giải tỏa chung cư cũ Trần Bình Trọng và các khu nhà tập thể đã xuống cấp.

Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí tái định cư tại chỗ cho 83 hộ dân và bồi hoàn công sản cho Nhà nước với tổng diện tích hơn 2.600 m², tương ứng 44 căn hộ, tạo nền tảng để triển khai đề án di dời các khu nhà tập thể cũ còn lại trên địa bàn phường Quy Nhơn.