Doanh nhân Nguyễn Thị Sen: Từ thực tiễn kinh doanh đến trách nhiệm xã hội

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Sen (SN 1956, quê ở tỉnh Quảng Ngãi, thường trú tại phường Diên Hồng) không phải là mẫu doanh nhân thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những con số tăng trưởng ấn tượng hay các tuyên ngôn hào nhoáng.

Trong cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai, bà được biết đến nhiều hơn như một người “giữ nhịp”: Điềm đạm, bền bỉ, nhất quán trong quan niệm làm kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội.

Hơn 40 năm gắn bó với thương trường, từ một cán bộ ngành vật tư nông nghiệp đến người đứng đầu nhiều DN và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, hành trình của bà là câu chuyện về lựa chọn trách nhiệm thay vì tham vọng.

Không đánh đổi sự ổn định dài hạn lấy lợi nhuận ngắn hạn

* Thưa bà, nhìn lại hành trình hơn 40 năm gắn bó với thương trường, điều gì khiến bà nhớ nhất về những ngày đầu khởi nghiệp?

Bà Nguyễn Thị Sen. Ảnh: Hà Duy - Tôi không bắt đầu với tâm thế của một doanh nhân. Những ngày đầu, tôi là nhân viên của Trạm Vật tư Nông nghiệp huyện An Khê (tỉnh Gia Lai cũ). Sau đó, tôi được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Công ty Vật tư Tổng hợp huyện An Khê, đúng vào thời điểm DN đứng trước nguy cơ phá sản. Thiếu vốn, thị trường khó khăn, đời sống người lao động bấp bênh, áp lực khi ấy rất lớn. Chính hoàn cảnh đó buộc tôi bước vào con đường kinh doanh, không phải bằng khát vọng làm giàu, mà bằng trách nhiệm với DN và người lao động.

* Bà từng chia sẻ: “Tôi đến với kinh doanh không phải bằng tham vọng, mà bằng trách nhiệm”. Trách nhiệm ấy chi phối việc điều hành DN của bà ra sao?

- Trách nhiệm buộc tôi phải suy nghĩ rất kỹ trước mỗi quyết định. Tôi không chọn những bước đi quá mạo hiểm nếu điều đó đặt DN và người lao động trước rủi ro quá lớn. Làm kinh doanh có thể không tăng trưởng “nóng”, nhưng phải bền vững, phải giữ được việc làm và niềm tin của người lao động. Mỗi khi quyết định điều gì, tôi đều tự hỏi việc này có bền vững không, có gây ảnh hưởng tiêu cực đến người lao động không, có phải đánh đổi sự ổn định dài hạn để lấy lợi ích ngắn hạn hay không. Tôi luôn tránh con đường đó. Thực tế, các DN do tôi điều hành và tham gia quản trị hiện tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động, với doanh thu bình quân khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm. Đó không phải là kết quả của tăng trưởng nóng, mà là sự tích lũy từng bước, dựa trên nền tảng ổn định.

* Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, đâu là quyết định thể hiện rõ nhất tinh thần chịu trách nhiệm của người đứng đầu?

- Tôi còn nhớ mãi năm 1991, khi đang là Giám đốc Công ty Vật tư Tổng hợp huyện An Khê (nay là Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai), thị trường xăng dầu thế giới biến động rất mạnh. Khi đó, tôi quyết định ký hợp đồng mua 1,5 triệu lít xăng dầu. Đây là một quyết định rủi ro cao vào thời điểm ấy. Nhưng nếu không dám quyết và không dám chịu trách nhiệm, DN khó có thể vượt qua khủng hoảng. Kết quả của hành động này là doanh thu mang về đạt khoảng 5 tỷ đồng, một con số rất lớn lúc bấy giờ, giúp DN đứng vững. Quan trọng hơn, niềm tin của người lao động được khôi phục, còn tôi thì càng thấm thía rằng, khi đã gánh trách nhiệm thì phải dám quyết, dám làm!

Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Sen đã vận động các hội viên ủng hộ gần 1,1 tỷ đồng chung tay khắc phục hậu quả bão số 13. Ảnh: NVCC

Con người là nền tảng của doanh nghiệp

Bà Sen hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai; đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên của 3 DN khác (Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai, Công ty CP Chè Bàu Cạn, Công ty TNHH Quang Anh Gia Lai). Các DN hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại nông - lâm sản, thực phẩm; xây dựng, vận tải; trồng rừng, cao su, cà phê; khai thác khoáng sản…

* Chịu trách nhiệm điều hành nhiều DN trên các lĩnh vực khác nhau, theo bà, yếu tố cốt lõi để DN phát triển bền vững là gì?

- Với tôi, cốt lõi vẫn là con người. DN không chỉ tồn tại để sinh lợi, mà còn để tạo việc làm và đóng góp cho xã hội. Nếu người lao động không được bảo đảm đời sống, không được tôn trọng thì không thể nói đến phát triển lâu dài. Tôi luôn nhấn mạnh việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, minh bạch, coi người lao động là nền tảng của DN. Nhờ đó, nhiều năm qua, 4 DN tôi đang điều hành đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách từ 10 - 15 tỷ đồng/năm; mỗi năm dành gần chục tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Hiện tại, các DN tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động, với thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

* Là một nữ lãnh đạo DN, bà còn đảm nhận Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, hẳn có nhiều… áp lực?

- Phụ nữ thường phải gánh nhiều vai trò cùng lúc là chủ DN, gia đình và xã hội. So với nam giới, nữ doanh nhân đối mặt với nhiều thách thức hơn, từ áp lực kết quả kinh doanh đến những định kiến giới trong môi trường làm việc, nơi năng lực lãnh đạo của phụ nữ đôi khi chưa được nhìn nhận một cách đầy đủ. Bên cạnh đó là việc cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Nhưng chính những áp lực ấy khiến tôi thận trọng hơn, sâu sát hơn và nhân văn hơn trong điều hành. Khi đưa ra quyết định, tôi không chỉ nhìn vào con số, mà còn nghĩ đến con người phía sau những con số đó. Những khó khăn ấy đã tôi luyện bản lĩnh, khả năng thích ứng và sự thấu hiểu, những yếu tố trở thành lợi thế của nữ doanh nhân.

Bà Sen (bìa phải) tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội. Ảnh: Đức Thụy

Góp phần khẳng định vai trò Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

* Nhiều năm đảm nhận Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, bà nhìn nhận vai trò của Hiệp hội như thế nào?

- Tôi cùng các thành viên trong Ban Quản trị Hiệp hội đã tập hợp ý kiến DN, kiến nghị lên các cấp ngành chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tích cực tổ chức các buổi đối thoại chính sách, giúp cộng đồng DN nắm bắt kịp thời các quy định mới. Cùng với đó là các hoạt động an sinh xã hội. Cá nhân tôi và các DN hội viên đã đóng góp, vận động hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở. Riêng năm 2025, khi hợp nhất hai tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định thành tỉnh Gia Lai, sau cơn bão số 13 xảy ra cuối năm, Hiệp hội đã huy động gần 1,1 tỷ đồng và trao hơn 400 phần quà (gần 126 triệu đồng) cho người dân vùng bị ảnh hưởng ở phía Đông tỉnh và tỉnh Phú Yên (cũ)…

* Là người đứng đầu Hiệp hội, bà đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa chính quyền và cộng đồng DN Gia Lai hiện nay?

- Tôi cho rằng, mối quan hệ này đang ngày càng cởi mở và thực chất hơn. Chính quyền tỉnh Gia Lai hiện nay có nhiều nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, thể hiện tinh thần đồng hành cùng DN. Tuy nhiên, DN vẫn rất cần sự ổn định chính sách và thực thi nhất quán, đó là điều kiện để yên tâm đầu tư dài hạn. Hiện khu vực kinh tế tư nhân Gia Lai có gần 18.000 DN và khoảng 66.000 hộ kinh doanh. Thời gian tới, Hiệp hội sẽ phối hợp với các xã, phường thành lập Hội Doanh nghiệp cơ sở, nhằm tăng cường liên kết kinh tế địa phương và hỗ trợ DN phát triển.

* Xin cảm ơn bà!