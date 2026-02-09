Phát triển khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định theo hướng xanh, bền vững

(GLO)- Sáng 8- 2, tại xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai), Công ty cổ phần Becamex Bình Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; ông Nguyễn Thế Duy - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex (Becamex Group); đại diện các sở, ngành của tỉnh, UBND xã Canh Vinh cùng các đối tác của Công ty.

Công ty cổ phần Becamex Bình Định ký kết ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư thứ cấp triển khai các dự án tại KCN Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: Tiến Sỹ

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lăng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định - cho biết: Với sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, cộng với nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, người lao động, năm 2025, Công ty đạt được những kết quả khả quan.

Theo đó, doanh thu Công ty mẹ đạt 386,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 143,9 tỷ đồng, hoàn thành hơn 155% kế hoạch đề ra.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của toàn dự án đã hoàn thành 100%. Tất cả nhà đầu tư thuê đất tại KCN Becamex VSIP Bình Định đều được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Công ty còn đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng 2 khu tái định cư dân cư Hiệp Vinh 1A và Hiệp Vinh 1B; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Năm 2025, Công ty ký kết 4 dự án đầu tư mới trên tổng diện tích 22,2 ha; nâng tổng số dự án trong KCN lên 11 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký lũy kế trên 248 triệu USD.

Song song với hoạt động kinh doanh, năm 2025, Công ty tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch rộng lớn, sẵn sàng đón tiếp nhà đầu tư.

Đến cuối năm 2025, hạ tầng kỹ thuật KCN đã được triển khai hoàn thành trên 50% diện tích quy hoạch, tương đương 500 ha với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt 100% chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng được UBND tỉnh giao.

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu thu hút từ 5-7 dự án mới; đầu tư mở rộng hạ tầng thêm khoảng 100 ha đất KCN; hoàn thiện hạ tầng 2 khu tái định cư - dân cư còn lại.

Công ty xác định phát triển KCN theo hướng xanh và bền vững, lấy tiêu chí ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) làm kim chỉ nam trong toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển và vận hành.

Trên tinh thần đó, Công ty tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật xanh, hiện đại; vận hành công trình xử lý nước thải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường theo quy định.

Công ty CP Becamex Bình Định tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong KCN. Ảnh: Tiến Sỹ

Ngoài ra, chú trọng thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; từng bước nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên.

Mặt khác, nâng cao chất lượng môi trường làm việc và đời sống của người lao động cũng như người dân khu vực dự án; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng hạ tầng xã hội và không gian sinh thái; các hạng mục công trình nhà ở công nhân, công viên cây xanh, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm thương mại được từng bước triển khai; gắn phát triển KCN với phát triển cộng đồng, góp phần thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao về địa phương.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn và lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.