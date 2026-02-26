Động thổ Nhà máy KURZ Việt Nam giai đoạn 2 tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-2, tại Khu công nghiệp (KCN) Becamex Bình Định (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH KURZ Việt Nam tổ chức lễ động thổ Nhà máy sản xuất giai đoạn 2. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tham dự lễ động thổ.

Việc Công ty TNHH KURZ Việt Nam triển khai giai đoạn 2 của nhà máy sản xuất tại Gia Lai là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và sự đánh giá cao của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và đầy tiềm năng của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại lễ động thổ. Ảnh: Minh Hoàng

Với diện tích mở rộng khoảng 1,4 ha, giai đoạn 2 có công suất tăng thêm 25 triệu m2 sản phẩm/năm; tổng vốn đầu tư tăng thêm 830 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2028. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy các ngành công nghiệp phụ trợ phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho hay: Tỉnh Gia Lai xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, KCN Becamex Bình Định được định hướng trở thành khu vực động lực, thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Sự hiện diện và không ngừng mở rộng đầu tư của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như KURZ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

UBND tỉnh đánh giá cao cam kết của nhà đầu tư trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, áp dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu phát thải, hướng tới mô hình sản xuất xanh - sạch - thân thiện với môi trường, hài hòa giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

KURZ là Tập đoàn công nghệ uy tín của Cộng hòa Liên bang Đức, có bề dày lịch sử phát triển, hệ thống quản trị hiện đại và năng lực đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ màng phủ, nhũ và màng mỏng trang trí, bảo vệ bề mặt.

Các sản phẩm của KURZ hiện diện rộng khắp trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng như ô tô, điện tử, bao bì, hàng tiêu dùng cao cấp… đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ Nhà máy KURZ Việt Nam giai đoạn 2. Ảnh: Minh Hoàng

Trong giai đoạn 1, với công suất 15 triệu m2 sản phẩm/năm, Nhà máy đã cung cấp những sản phẩm trang trí và bảo vệ bề mặt có chất lượng hàng đầu nhằm phục vụ cho chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô, thiết bị điện tử gia dụng.

Giai đoạn 2 sẽ nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ và tri thức trong toàn bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp. Theo đó, dự án bổ sung các ngành nghề: dịch vụ lập trình, dịch vụ sản xuất phần mềm, tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Đây là những lĩnh vực có vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hoạt động sản xuất hiện hữu, thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu hóa quy trình quản lý vận hành; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng thích ứng nhanh với những biến động của thị trường toàn cầu.