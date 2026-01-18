Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến

Bên cạnh đó, hơn 300 cán bộ, nhân viên khác cũng được Tập đoàn HAGL trao tặng mỗi người 10.000 cổ phiếu của Tập đoàn.
Ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định, đây là sự đền đáp xứng đáng dành cho những người lao động đã luôn trung thành, chia sẻ và đồng hành cùng HAGL, đặc biệt trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn.
Chính sự gắn bó, hy sinh và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, người lao động là nền tảng quan trọng giúp Tập đoàn từng bước vượt qua thử thách và phục hồi mạnh mẽ trong thời gian qua.
Hoạt động này không chỉ thể hiện sự trân trọng của doanh nghiệp đối với người lao động, mà còn góp phần giúp cán bộ, nhân viên ổn định chỗ ở, yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó lâu dài với Tập đoàn.
Đây cũng là động lực để HAGL hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam.