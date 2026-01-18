Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tri ân 160 căn hộ cho người lao động có nhiều cống hiến

HỒNG UYÊN
(GLO)- Ngày 18-1, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức Lễ tri ân người lao động. Đáng chú ý, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn đã quyết định trao tặng 160 căn hộ (trị giá 2-8 tỷ đồng/căn) cho các cán bộ, người lao động có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, hơn 300 cán bộ, nhân viên khác cũng được Tập đoàn HAGL trao tặng mỗi người 10.000 cổ phiếu của Tập đoàn.

ong-doan-nguyen-duc-chu-tich-hdqt-tap-doan-hagl-phat-bieu-tai-le-tri-an-nguoi-lao-dong.jpg
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HAGL phát biểu tại Lễ tri ân người lao động. Ảnh: Huy Toàn

Ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định, đây là sự đền đáp xứng đáng dành cho những người lao động đã luôn trung thành, chia sẻ và đồng hành cùng HAGL, đặc biệt trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn.

Chính sự gắn bó, hy sinh và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, người lao động là nền tảng quan trọng giúp Tập đoàn từng bước vượt qua thử thách và phục hồi mạnh mẽ trong thời gian qua.

lanh-dap-tap-doan-hagl-trao-tuong-trung-tri-an-nguoi-lao-dong-can-ho-va-co-phieu.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn HAGL trao bảng tượng trưng tri ân căn hộ và cổ phiếu cho người lao động. Ảnh: Huy Toàn

Hoạt động này không chỉ thể hiện sự trân trọng của doanh nghiệp đối với người lao động, mà còn góp phần giúp cán bộ, nhân viên ổn định chỗ ở, yên tâm công tác, tiếp tục gắn bó lâu dài với Tập đoàn.

Đây cũng là động lực để HAGL hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu Việt Nam.

