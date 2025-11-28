Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

(GLO)- Sáng 28-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết: Bệnh viện vừa xử trí thành công một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo đó, ngày 24-11, bệnh nhân N.T.T. (35 tuổi, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị ong đốt khi đang đi giao hàng (bệnh nhân là shipper). Sau khoảng 30 phút bị ong đốt, người này được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai.

Sau khoảng 30 phút bị ong đốt, bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh nhưng mệt nhiều, chóng mặt, nổi ban đỏ toàn thân, mạch quay khó bắt, huyết áp tụt sâu chỉ còn 70/50 mmHg, biểu hiện sốc phản vệ độ nặng-cực kỳ nguy hiểm.

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ. Nhờ xử trí nhanh và đúng phác đồ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: huyết áp nâng dần, mạch rõ, hết chóng mặt và đỏ da. Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Được biết, sốc phản vệ do ong đốt, đặc biệt là ong vò vẽ, có thể gây tụt huyết áp, suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn và tử vong trong thời gian rất ngắn.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2025, 3 cháu nhỏ ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) cũng bị ong vò vẽ đốt, trong đó, 1 cháu tử vong.

Theo các bác sĩ, khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi nơi có ong tấn công, không nặn ép vết đốt. Đặc biệt, nếu có biểu hiện khó thở, chóng mặt, nổi mẩn, buồn nôn, tụt huyết áp… phải đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.