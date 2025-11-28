Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết: Bệnh viện vừa xử trí thành công một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Theo đó, ngày 24-11, bệnh nhân N.T.T. (35 tuổi, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị ong đốt khi đang đi giao hàng (bệnh nhân là shipper). Sau khoảng 30 phút bị ong đốt, người này được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai.

z7270500808806-0ef5343d814f1dc9512edb1d15c78a10.jpg
Sau khoảng 30 phút bị ong đốt, bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh nhưng mệt nhiều, chóng mặt, nổi ban đỏ toàn thân, mạch quay khó bắt, huyết áp tụt sâu chỉ còn 70/50 mmHg, biểu hiện sốc phản vệ độ nặng-cực kỳ nguy hiểm.

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ. Nhờ xử trí nhanh và đúng phác đồ, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: huyết áp nâng dần, mạch rõ, hết chóng mặt và đỏ da. Hiện bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Được biết, sốc phản vệ do ong đốt, đặc biệt là ong vò vẽ, có thể gây tụt huyết áp, suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn và tử vong trong thời gian rất ngắn.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2025, 3 cháu nhỏ ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) cũng bị ong vò vẽ đốt, trong đó, 1 cháu tử vong.

Theo các bác sĩ, khi bị ong đốt, cần nhanh chóng rời khỏi nơi có ong tấn công, không nặn ép vết đốt. Đặc biệt, nếu có biểu hiện khó thở, chóng mặt, nổi mẩn, buồn nôn, tụt huyết áp… phải đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho phụ nữ tại các xã đặc biệt khó khăn phía Tây.

Nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn

Tin tức

(GLO)- Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh phối hợp với các xã đặc biệt khó khăn địa bàn phía Tây tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn.

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Tin tức

(GLO)- Berberin lâu nay được biết đến như thuốc trị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy dược chất quen thuộc này còn có lợi cho chuyển hóa, tim mạch và kiểm soát đường huyết, mở thêm hướng ứng dụng đáng chú ý.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn

Y dược cổ truyền

(GLO)- Giao mùa khiến nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Một trong những bài thuốc dân gian đơn giản, giúp tăng đề kháng và hỗ trợ các bệnh đường hô hấp là uống nước ngâm chanh, gừng, đường phèn kết hợp.

Ngành y tế nỗ lực khám chữa bệnh và phòng dịch bệnh lây lan sau lũ lụt, kịp thời ứng phó thiên tai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế nỗ lực khám, chữa bệnh, phòng dịch sau lũ lụt

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Sức khỏe

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

Tin tức

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

null