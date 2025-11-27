Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cắt bỏ thành công khối u lạ 30 năm treo trên đầu bệnh nhân

(GLO)- Ngày 27-11, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai, các y-bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u lạ nặng khoảng 300 gram đã 30 năm đeo trên đầu của 1 bệnh nhân nam.

Bệnh nhân là anh H.T.H. (SN 1984, trú tại thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai). Anh H. cho hay, phía sau đầu của anh có 1 khối u bẩm sinh, vài năm trở lại đây kích thước tăng nhanh khiến anh không thể nằm ngủ thoải mái, sinh hoạt bất tiện. Vừa qua, anh quyết định đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai.

z7267765131112-23328cf168cc49b72b794a7aaae319ad.jpg
Khối u phía sau đầu anh H. khiến anh không thể nằm ngủ thoải mái, sinh hoạt bất tiện, giảm chất lượng cuộc sống. Ảnh: ĐVCC

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là khối u mô mềm vùng đầu kích thước lớn bề mặt khối u có dấu hiệu viêm tấy đỏ. Đây là loại khối u lành tính nhưng nếu để lâu khối u sẽ ngày càng lớn, có thể gây viêm nhiễm, chèn ép, làm giảm chất lượng cuộc sống.

Anh H. được bác sĩ tư vấn phẫu thuật cắt bỏ khối u để tránh khối u tiếp tục phát triển.

Ngày 26-11, ca phẫu thuật được tiến hành dưới sự phối hợp của ekip Ngoại thần kinh Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật-Gây mê hồi sức. Trong hơn 2 giờ, các bác sĩ đã khéo léo bóc tách, loại bỏ toàn bộ khối u kích thước 12 cm x 10 cm, nặng khoảng 300 gram.

z7268048674046-b01e2f2ae62082813cda92b1de30ae59.jpg
Khối u sau khi bóc tách nặng khoảng 300 gram. Ảnh: ĐVCC

Sau mổ, anh H. hiện tỉnh táo, đỡ đau, vết mổ khô và đang được chăm sóc tại khoa Ngoại Thần kinh- Chấn thương chỉnh hình.

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Tin tức

(GLO)- Berberin lâu nay được biết đến như thuốc trị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy dược chất quen thuộc này còn có lợi cho chuyển hóa, tim mạch và kiểm soát đường huyết, mở thêm hướng ứng dụng đáng chú ý.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn

Y dược cổ truyền

(GLO)- Giao mùa khiến nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Một trong những bài thuốc dân gian đơn giản, giúp tăng đề kháng và hỗ trợ các bệnh đường hô hấp là uống nước ngâm chanh, gừng, đường phèn kết hợp.

Ngành y tế nỗ lực khám chữa bệnh và phòng dịch bệnh lây lan sau lũ lụt, kịp thời ứng phó thiên tai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế nỗ lực khám, chữa bệnh, phòng dịch sau lũ lụt

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

Tin tức

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua.

Những thực phẩm cần tránh ăn cùng với sữa chua

Dinh dưỡng

(GLO)- Sữa chua là thực phẩm giàu lợi khuẩn và tốt cho tiêu hóa, nhưng không phải món nào cũng phù hợp để dùng kèm. Một số thực phẩm khi kết hợp với sữa chua có thể gây đầy bụng, ảnh hưởng tiêu hóa hoặc làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Túi giấy là lựa chọn hiệu quả và dễ thực hiện nhất để bảo quản hành tây.

Bí quyết bảo quản hành tây lâu hỏng

Tin tức

(GLO)- Hành tây là gia vị không thể thiếu nhưng nếu bảo quản không đúng cách, chúng rất nhanh hỏng và mất mùi vị. Bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn giữ hành tây tươi lâu, tiết kiệm và luôn sẵn sàng cho mọi bữa ăn.

