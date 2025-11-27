Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cắt bỏ thành công khối u lạ 30 năm treo trên đầu bệnh nhân

(GLO)- Ngày 27-11, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai, các y-bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật cắt bỏ khối u lạ nặng khoảng 300 gram đã 30 năm đeo trên đầu của 1 bệnh nhân nam.

Bệnh nhân là anh H.T.H. (SN 1984, trú tại thôn Lũng Vân, xã Ia Lâu, tỉnh Gia Lai). Anh H. cho hay, phía sau đầu của anh có 1 khối u bẩm sinh, vài năm trở lại đây kích thước tăng nhanh khiến anh không thể nằm ngủ thoải mái, sinh hoạt bất tiện. Vừa qua, anh quyết định đến thăm khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai.

Khối u phía sau đầu anh H. khiến anh không thể nằm ngủ thoải mái, sinh hoạt bất tiện, giảm chất lượng cuộc sống. Ảnh: ĐVCC

Tại bệnh viện, sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là khối u mô mềm vùng đầu kích thước lớn bề mặt khối u có dấu hiệu viêm tấy đỏ. Đây là loại khối u lành tính nhưng nếu để lâu khối u sẽ ngày càng lớn, có thể gây viêm nhiễm, chèn ép, làm giảm chất lượng cuộc sống.

Anh H. được bác sĩ tư vấn phẫu thuật cắt bỏ khối u để tránh khối u tiếp tục phát triển.

Ngày 26-11, ca phẫu thuật được tiến hành dưới sự phối hợp của ekip Ngoại thần kinh Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật-Gây mê hồi sức. Trong hơn 2 giờ, các bác sĩ đã khéo léo bóc tách, loại bỏ toàn bộ khối u kích thước 12 cm x 10 cm, nặng khoảng 300 gram.

Khối u sau khi bóc tách nặng khoảng 300 gram. Ảnh: ĐVCC

Sau mổ, anh H. hiện tỉnh táo, đỡ đau, vết mổ khô và đang được chăm sóc tại khoa Ngoại Thần kinh- Chấn thương chỉnh hình.