Nội soi gây mê lấy đồng xu trong dạ dày cho bé trai 2 tuổi

(GLO)- Ngày 15-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết ê kíp y bác sĩ bệnh viện đã thực hiện nội soi gây mê và gắp đồng xu trong dạ dày cho bệnh nhi P.A.D. (2 tuổi, thôn Đức Hưng, xã Ia Nan).

z7226566490243-c9ddb8418329a436b9da3a63c9e3291f.jpg
Ê kíp y, bác sĩ Khoa Nhi và Khoa Ngoại phối hợp thực hiện thành công ca nội soi gây mê và gắp đồng xu cho bệnh nhi. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, ngày 6-11, bệnh nhi P.A.D. nhập viện tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai với triệu chứng ho nhiều, viêm phổi. Qua chụp X-quang kiểm tra về viêm phổi, bác sĩ phát hiện một đồng xu kích thước tầm 3 - 4cm nằm trong dạ dày của bệnh nhi.

Theo chia sẻ của gia đình, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bé D. được gia đình đưa đi chơi tại khu vui chơi. Trong lúc chơi, bé có thể đã vô tình nuốt phải đồng xu nhưng gia đình không nhận ra.

Do bệnh nhi đang viêm phổi nên việc ê kíp gây mê lấy dị vật tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vì vậy, các bác sĩ buộc phải điều trị ổn định hô hấp. Sau khi bệnh viêm phổi của trẻ đã được điều trị thuyên giảm và ổn định về hô hấp, ngày 13-11, các bác sĩ Khoa Nhi và Khoa Ngoại phối hợp thực hiện nội soi gây mê và gắp đồng xu ra an toàn, không để lại biến chứng.

z7226566551535-466ef8794cbbca12d3ee55bab6f49d24.jpg
Đồng xu trong dạ dày bệnh nhi P.A.D đã được các bác sĩ lấy ra an toàn. Ảnh: ĐVCC

Các bác sĩ, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho hay, thời gian qua, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhỏ nuốt dị vật. Việc nuốt dị vật ở trẻ nhỏ nói riêng, người lớn nói chung có thể gây ra nhiều nguy hiểm đến sức khỏe và việc điều trị muộn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, các gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý giám sát tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

