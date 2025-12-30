Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bộ Y tế ban hành Dược điển Việt Nam VI, có hiệu lực từ 1-7-2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo LĐO, TPO)

(GLO)- Bộ Y tế vừa có quyết định ban hành Dược điển Việt Nam VI bao gồm 1.722 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc. Dược điển này có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, là căn cứ bắt buộc trong hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Dược điển Việt Nam VI bao gồm: 553 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược; 458 tiêu chuẩn về thuốc hóa dược; 417 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; 51 tiêu chuẩn về huyết thanh, vắc xin và sinh phẩm y tế; 11 tiêu chuẩn về bao bì cấp 1 và nguyên liệu làm bao bì cấp 1 dùng cho dược phẩm; 232 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

duoc-dien-viet-nam-vi-bao-gom-1722-tieu-chuan-quoc-gia-ve-thuoc.jpg
Dược điển Việt Nam VI bao gồm 1.722 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc. Ảnh: TPO

Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Hội đồng Dược điển Việt Nam, Trung tâm Dược điển - Dược thư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Dược điển Việt Nam VI đảm bảo đúng quy định.

Được biết, Dược điển Việt Nam VI là bộ tiêu chuẩn quốc gia quan trọng trong lĩnh vực dược. Các tiêu chuẩn, quy định trong Dược điển là căn cứ bắt buộc trong hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Việc ban hành Dược điển Việt Nam VI được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý chất lượng thuốc, góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả trong phòng bệnh và chữa bệnh, đồng thời tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tăng sức chống chịu của hệ thống y tế, bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Tăng sức chống chịu của hệ thống y tế, bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Sức khỏe

(GLO)- Hướng đến mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe công bằng, an toàn và bền vững, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ các trụ cột: Phát triển hệ thống y tế chống chịu cao và chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo và nhóm yếu thế. 

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho phụ nữ tại các xã đặc biệt khó khăn phía Tây.

Nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn

Tin tức

(GLO)- Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh phối hợp với các xã đặc biệt khó khăn địa bàn phía Tây tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn.

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Yêu cầu thu hồi sữa cho trẻ em có chứa độc tố gây liệt cơ

Sức khỏe

Bộ Y tế vừa yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition Infant Formula do Công ty ByHeart Inc. (Hoa Kỳ) sản xuất.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

Tin tức

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

null