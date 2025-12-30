Bộ Y tế ban hành Dược điển Việt Nam VI, có hiệu lực từ 1-7-2026

(GLO)- Bộ Y tế vừa có quyết định ban hành Dược điển Việt Nam VI bao gồm 1.722 tiêu chuẩn quốc gia về thuốc. Dược điển này có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, là căn cứ bắt buộc trong hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Dược điển Việt Nam VI bao gồm: 553 tiêu chuẩn về nguyên liệu hóa dược; 458 tiêu chuẩn về thuốc hóa dược; 417 tiêu chuẩn về dược liệu và thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; 51 tiêu chuẩn về huyết thanh, vắc xin và sinh phẩm y tế; 11 tiêu chuẩn về bao bì cấp 1 và nguyên liệu làm bao bì cấp 1 dùng cho dược phẩm; 232 tiêu chuẩn về phương pháp kiểm nghiệm chung cho thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.

Bộ Y tế đề nghị Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Hội đồng Dược điển Việt Nam, Trung tâm Dược điển - Dược thư Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng Dược điển Việt Nam VI đảm bảo đúng quy định.

Được biết, Dược điển Việt Nam VI là bộ tiêu chuẩn quốc gia quan trọng trong lĩnh vực dược. Các tiêu chuẩn, quy định trong Dược điển là căn cứ bắt buộc trong hoạt động kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng thuốc và nguyên liệu làm thuốc.

Việc ban hành Dược điển Việt Nam VI được đánh giá là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý chất lượng thuốc, góp phần bảo đảm an toàn, hiệu quả trong phòng bệnh và chữa bệnh, đồng thời tạo hành lang pháp lý đồng bộ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu hành thuốc tại Việt Nam.