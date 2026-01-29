Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc chống viêm xương khớp Diacerein 50mg

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo thu hồi trên toàn quốc lô thuốc Viên nang cứng Diacerein 50 (Diacerein 50mg) vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng nước. Đây là loại thuốc thường được chỉ định trong điều trị thoái hóa khớp.

Thuốc có tác dụng giảm viêm, giảm đau, làm chậm tiến triển của bệnh thoái hóa khớp, thường được sử dụng dài ngày theo chỉ định của bác sĩ.

Cụ thể, lô thuốc bị thu hồi có số GĐKLH: 893110447024; Số lô: 0125; ngày sản xuất 20-4-2025, hạn dùng 20-4-2028; do Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế sản xuất.

Thuốc chống viêm xương khớp Diacerein 50mg. Ảnh: Internet

Cục Quản lý Dược yêu cầu Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế phải ngừng việc kinh doanh và tiến hành biệt trữ lô thuốc bị thu hồi còn tồn tại cơ sở; báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với tổ chức, cá nhân có liên quan gửi thông báo thu hồi lô thuốc bị thu hồi nêu trên tới tất cả cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng đã nhận thuốc.

Cùng với đó, tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi, hoàn thành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi; xử lý lô thuốc bị thu hồi; chi trả chi phí cho việc thu hồi, xử lý thuốc bị thu hồi; bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược và các sở y tế liên quan.

Cục Quản lý dược cũng yêu cầu tất cả cơ sở bán buôn, bán lẻ, chuỗi nhà thuốc, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc bán, cấp phát, kê đơn và sử dụng lô thuốc nêu trên; đồng thời thu hồi và trả lại cho đơn vị cung ứng.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, giám sát Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định; đồng thời, đánh giá hiệu quả của việc thu hồi thuốc.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc về thông tin thu hồi lô thuốc không đạt chất lượng nêu trên; công bố thông tin về quyết định thu hồi thuốc trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Ngoài ra, phải kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện và xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành; báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan.