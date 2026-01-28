Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng - chống dịch virus Nipah xâm nhập Việt Nam

(GLO)- Tối 27-1, Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản hỏa tốc gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động phòng - chống bệnh do virus Nipah.

Virus Nipah là bệnh lây truyền từ động vật sang người. Virus này cũng có khả năng lây từ người sang người, đặc biệt trong quá trình chăm sóc, điều trị, nếu không bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỷ lệ tử vong được ghi nhận dao động 40-75%, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.

Virus Nipah lây từ động vật sang người. Nguồn: TPO

Virus này lần đầu tiên được ghi nhận trong đợt dịch tại Malaysia năm 1998, sau đó xuất hiện rải rác ở một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á, trong đó có Ấn Độ.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27-12-2025 đến 26-1-2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện thuộc bang Tây Bengal.

Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường công tác phòng - chống dịch bệnh.

Cùng với đó, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến nước đã hoặc đang có dịch trong vòng 14 ngày.

Bộ Y tế cũng yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân không hoang mang, lo lắng, đồng thời thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh.

Việc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để kịp thời cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát lây nhiễm được nhấn mạnh là yêu cầu then chốt.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc kiểm soát nhiễm khuẩn; thực hiện cách ly nghiêm ngặt đối với tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc vi rút Nipah tại cơ sở điều trị.