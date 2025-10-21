Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

Gia tăng ca bệnh hô hấp và sốt xuất huyết

Tại Khoa Nhi (BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai), tình trạng quá tải bệnh nhân diễn ra trong 2 tuần trở lại đây. Anh Nguyễn Văn H. (xã Tuy Phước) chia sẻ, con gái 6 tuổi của anh mắc sốt xuất huyết và phải nhập viện. “Do phát hiện trễ, bé vào giai đoạn bệnh nặng, phải theo dõi và điều trị tích cực”-anh H. nói.

Trong khi số ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng nhích lên so với thời gian trước đó thì các bệnh lý về đường hô hấp đang được ghi nhận tăng mạnh.

Đang chăm con trai 5 tuổi bị viêm phổi cấp tại Khoa Nhi, chị Hoàng Thị Thanh T. (phường Quy Nhơn Bắc) cho biết: “Trước khi nhập viện, cháu sốt cao, mệt lả, ăn vào là ói. Sau 5 ngày điều trị, cháu đã đỡ hơn nhưng bác sĩ dặn phải theo dõi sát vì thời tiết này dễ tái phát bệnh”.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Tương tự, anh Nguyễn Trọng N. (phường Quy Nhơn) cho biết, con gái anh bị viêm phổi từ nhỏ. Gần đây, cháu liên tục ho và đau đầu, khi đi khám thì được chẩn đoán viêm phổi, phải nhập viện điều trị. “Thời tiết thay đổi thất thường, trẻ nhỏ rất dễ mắc bệnh, chúng tôi lo lắm”-anh N. chia sẻ.

Theo bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng-Trưởng Khoa Nhi, số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng nhích lên từ cuối tháng 9, bình quân từ 10-25 ca/ngày; trong khi các bệnh đường hô hấp do vi rút đang “leo thang” mạnh.

“Khoa Nhi có chỉ tiêu 145 giường nhưng hiện phải kê đến hơn 150 giường. Mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận từ 190-230 bệnh nhi, trung bình có 50 ca nhập viện mới. Có ngày phải cho các bé nằm giường đôi để đảm bảo chỗ điều trị”-bác sĩ Dũng cho biết.

Tình hình tại Bệnh viện Nhi tỉnh cũng tương tự. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 400 trẻ đến khám, trong đó, hơn một nửa mắc bệnh lý về đường hô hấp. Lượng bệnh nhân tăng nhanh khiến Bệnh viện phải bố trí thêm giường bệnh và nhân lực để kịp thời điều trị.

Các bác sĩ cho hay, cao điểm dịch bệnh năm nay có thể kéo dài đến hết mùa xuân năm sau. Các bệnh thường gặp là viêm phổi, suy hô hấp, nhiều ca phải thở oxy hoặc CPAP. Các cơ sở tăng cường thêm bác sĩ, mở thêm bàn khám nhi để đáp ứng nhu cầu người dân.

“Cha mẹ trẻ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm khi có biểu hiện bệnh, không nên tự mua thuốc điều trị để tránh làm bệnh nặng thêm”-bác sĩ Dũng khuyến cáo.

Ngành y tế tăng cường kiểm soát dịch bệnh

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 2.700 ca mắc sốt xuất huyết với 374 ổ dịch. Mặc dù không có ca tử vong và số ca giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2024 nhưng các chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát vẫn rất lớn do thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển.

Nhân viên y tế thực hiện giám sát bệnh sốt xuất huyết tại phường Hoài Nhơn. Ảnh: M.H

Theo giám sát của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên phối hợp với Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh cuối tháng 9-2025, các xã, phường có số ca mắc cao gồm: Chư Prông, Pleiku, Phú Thiện, Hoài Nhơn và Quy Nhơn.

Số ca mắc tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 và mức trung bình 5 năm (2020-2024) nhưng vẫn ở ngưỡng đáng lo ngại.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Truyền-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC)-cho biết: Trung tâm đã tăng cường giám sát véc tơ truyền bệnh, phun hóa chất diệt muỗi và theo dõi tình hình dịch tễ hằng tháng.

“Kết quả giám sát cho thấy, muỗi Aedes aegypti-véc tơ chính truyền bệnh sốt xuất huyết, vẫn xuất hiện ở nhiều khu vực trọng điểm. Một số nơi có chỉ số muỗi và lăng quăng vượt khuyến cáo của Bộ Y tế”-bác sĩ Truyền nói.

CDC Gia Lai đã thu thập gần 200 mẫu giám sát RT-PCR và 48 mẫu ELISA gửi về các viện đầu ngành, đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, ông Truyền thừa nhận vẫn còn khó khăn: “Một số địa phương còn chủ quan, trông chờ vào ngành y tế; ý thức người dân trong việc vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy chưa cao; tập quán tích trữ nước cũng làm tăng nguy cơ muỗi sinh sản…”.

Sở Y tế đã yêu cầu CDC tỉnh và các trung tâm y tế tăng cường công tác phòng-chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết, trong những tháng cuối năm 2025.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Đinh Hà Nam, các đơn vị phải tăng cường giám sát và đánh giá tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tại các điểm nóng; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, máy móc, sẵn sàng ứng phó khi có dịch bùng phát; thiết lập cơ chế phản hồi nhanh kết quả xét nghiệm giữa tuyến trên và tuyến dưới.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông phòng, chống sốt xuất huyết, kết hợp hướng dẫn trực tiếp tại cộng đồng; phối hợp giữa bệnh viện, trạm y tế và chính quyền địa phương để huy động người dân tham gia vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; duy trì hoạt động giám sát huyết thanh, lấy mẫu bệnh nhân để xác định sớm chủng vi rút lưu hành, phục vụ công tác khoanh vùng, xử lý ổ dịch hiệu quả.

“Trước diễn biến phức tạp của các bệnh truyền nhiễm trong mùa mưa, sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, chính quyền và cộng đồng là yếu tố then chốt giúp kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân”-ông Nam cho hay.