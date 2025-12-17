Gia Lai: 44 cán bộ, nhân viên y tế tập huấn về tác động với sức khỏe do ô nhiễm không khí

(GLO)- Ngày 17 và 18-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tập huấn hướng dẫn đánh giá tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí và dự phòng bảo vệ sức khỏe trước tác động của ô nhiễm không khí cho đối tượng là bà mẹ có thai, trẻ em.

Tham gia tập huấn có 44 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai; cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Lớp tập huấn nằm trong Dự án “Vì sự sống còn, phát triển trẻ em và môi trường” do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tài trợ.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên được cung cấp thông tin về tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng; ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và trẻ em tại Việt Nam; giới thiệu, hướng dẫn các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe cho đối tượng là bà mẹ có thai, trẻ em; tình hình triển khai các nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của ô nhiễm không khí; giới thiệu kế hoạch kiểm soát chất lượng không khí của Gia Lai; giới thiệu các tài liệu truyền thông và khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước tác động ô nhiễm không khí; hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá tác động ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng.

Ngoài lý thuyết, học viên còn thực hành theo nhóm đánh giá tác động của ô nhiễm không khí và các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe trước tác động của ô nhiễm không khí cho đối tượng là bà mẹ có thai, trẻ em

Theo Cục Phòng bệnh, trong những năm qua, hầu hết các đô thị lớn của Việt Nam phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ có thai, trẻ em, người cao tuổi...

Chương trình tập huấn giúp các học viên có thêm kiến thức đánh giá tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe và có các giải pháp phù hợp nhằm giúp người dân nhận biết được tình trạng ô nhiễm và tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.