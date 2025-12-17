Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Gia Lai: 44 cán bộ, nhân viên y tế tập huấn về tác động với sức khỏe do ô nhiễm không khí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 17 và 18-12, tại phường Pleiku, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) tập huấn hướng dẫn đánh giá tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí và dự phòng bảo vệ sức khỏe trước tác động của ô nhiễm không khí cho đối tượng là bà mẹ có thai, trẻ em.

Tham gia tập huấn có 44 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các trung tâm y tế, bệnh viện trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai; cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

Lớp tập huấn nằm trong Dự án “Vì sự sống còn, phát triển trẻ em và môi trường” do Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tài trợ.

z7336043982395-5e2d2bbbf105349adca24b918e3fb82f.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên được cung cấp thông tin về tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng; ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và trẻ em tại Việt Nam; giới thiệu, hướng dẫn các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe cho đối tượng là bà mẹ có thai, trẻ em; tình hình triển khai các nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tác động của ô nhiễm không khí; giới thiệu kế hoạch kiểm soát chất lượng không khí của Gia Lai; giới thiệu các tài liệu truyền thông và khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước tác động ô nhiễm không khí; hướng dẫn sử dụng phần mềm đánh giá tác động ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng.

Ngoài lý thuyết, học viên còn thực hành theo nhóm đánh giá tác động của ô nhiễm không khí và các biện pháp dự phòng bảo vệ sức khỏe trước tác động của ô nhiễm không khí cho đối tượng là bà mẹ có thai, trẻ em

Theo Cục Phòng bệnh, trong những năm qua, hầu hết các đô thị lớn của Việt Nam phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối tượng dễ bị tổn thương như phụ nữ có thai, trẻ em, người cao tuổi...

Chương trình tập huấn giúp các học viên có thêm kiến thức đánh giá tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe và có các giải pháp phù hợp nhằm giúp người dân nhận biết được tình trạng ô nhiễm và tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cô đỡ thôn, bản chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Gia Lai: Cô đỡ thôn, bản chung tay vì sức khỏe cộng đồng

(GLO) - Tại địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai, một bộ phận người dân tộc thiểu số vẫn còn tập quán sinh con tại nhà do ngại đến cơ sở y tế. Vậy nên, việc duy trì mạng lưới cô đỡ thôn, bản có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Có thể bạn quan tâm

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Những lợi ích bất ngờ cho sức khỏe từ tôm đồng

Dinh dưỡng

(GLO)- Tôm đồng là món quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình, thế nhưng, giá trị dinh dưỡng của nó không phải ai cũng để ý. Loại tôm nhỏ bé này chứa nhiều đạm, canxi và các vi chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt phù hợp cho bữa cơm mùa lạnh cần thêm sức đề kháng.

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Khám phá lợi ích bất ngờ của bột năng

Dinh dưỡng

(GLO)- Bột năng được chiết xuất từ củ sắn, là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh giúp món ăn thêm sánh mịn, loại bột này còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Gia Lai phân bổ 2.500 liều vắc xin, huyết thanh phòng bệnh Dại

Gia Lai phân bổ 2.500 liều vắc xin, huyết thanh phòng bệnh Dại

Sức khỏe

(GLO)- Ngày 3-12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã phân bổ 2.500 liều vắc xin, huyết thanh phòng bệnh Dại cho 17 trung tâm Y tế trên địa bàn phía Tây tỉnh để điều trị dự phòng phơi nhiễm miễn phí cho các đối tượng ưu tiên và theo tình hình cụ thể của từng địa phương.

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dấu hiệu nhận biết cơ thể đang thiếu kẽm

Dinh dưỡng

(GLO)- Cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều, ăn uống kém ngon… đôi khi không phải do thời tiết mà chính là lời “nhắc nhở” rằng bạn đang thiếu kẽm. Việc nhận diện sớm để bổ sung đúng cách sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh, khỏe bền vững.

Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt

Sức khỏe

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, ngay sau khi nước rút, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể tại địa phương tổng vệ sinh, phun khử khuẩn thanh khiết môi trường, phòng- chống dịch bệnh sau lũ lụt… Nhờ làm tốt công tác này, đến nay, Gia Lai chưa ghi nhận ổ dịch bùng phát sau lũ lụt.

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 28-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết: Bệnh viện vừa xử trí thành công một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Dinh dưỡng

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

null