Thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano vì không đúng thành phần công thức

NHÃ UYÊN
(GLO)- Ngày 26-12, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano (hộp 1 chai 105g) vì thành phần công thức sản phẩm sản xuất thực tế không đúng như hồ sơ đã công bố.

Theo đó, lô sản phẩm thu hồi trên nhãn ghi số tiếp nhận Phiếu công bố 162/22/CBMP-BD; số lô: 010325; NSX: 3-3-2025; HSD: 3-3-2028. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma (địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, số 117-119 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh; nay là Tầng 3 tòa nhà An Phú Plaza, số 117-119 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh).

san-pham-gel-tam-ve-sinh-herbal-nano.png
Sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano. Ảnh: Internet

Công ty TNHH Bio International (địa chỉ: 70 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương; nay là 70 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, TP. Hồ Chí Minh) sản xuất.

Lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano nêu trên sản xuất có thành phần 2 - Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và trên nhãn sản phẩm lưu hành.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma, Công ty TNHH Bio International phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 23-1-2026; rà soát cho tất cả các lô đã sản xuất sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano để thu hồi đối với lô sản xuất khác có lỗi tương tự như lô sản phẩm nêu trên; báo cáo Cục Quản lý Dược trước ngày 7-1-2026.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty cổ phần TNHH sản xuất thương mại Vinapharma, Công ty TNHH Bio International trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Gel tắm & vệ sinh Herbal Nano không đáp ứng quy định.

Cùng với đó, thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 162/22/CBMP-BD theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46 Thông tư số 06/2011/TT-BYT; kiểm tra 2 công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 7-2-2026.

null