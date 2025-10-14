Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc cốm kháng sinh trẻ em Pyfaclor Kid

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo congthuong.vn; vnexpress.net)

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 549/QĐ-QLD ngày 13-10-2025 về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid.

Theo đó, thuốc Pyfaclor Kid do Công ty cổ phần Pymepharco (địa chỉ 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đứng tên đăng ký bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu, kể từ ngày quyết định có hiệu lực (13-10), thuốc Pyfaclor Kid (số đăng ký VD-26427-17) không được tiếp tục sản xuất và lưu hành trên thị trường. Đồng thời, Công ty cổ phần Pymepharco có trách nhiệm tổ chức thu hồi toàn bộ thuốc nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

san-pham-thuoc-com-pha-hon-dich-uong-pyfaclor-kid-cefaclor-125mg.jpg
Sản phẩm thuốc cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg). Ảnh: Internet

Được biết, Cục Quản lý Dược từng ban hành công văn về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 đối với thuốc Pyfaclor Kid (SĐK: VD-26427-17) vào ngày 19-3-2025. Mới đây, ngày 29-9, Cục tiếp tục ban hành Quyết định số 475/QĐ-QLD về việc thu hồi thuốc Pyfaclor Kid do vi phạm chất lượng ở mức độ 2.

Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg) thuộc nhóm kháng sinh, dạng cốm, được chỉ định trong các trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và hô hấp dưới như: viêm tai giữa cấp, viêm xoang cấp, viêm họng, viêm amidan tái phát... Thuốc được bán rộng rãi ở các cửa hàng và nhà thuốc trên cả nước.

Trước đó, 2 đơn vị kiểm nghiệm ở Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh đã lấy mẫu thuốc này xét nghiệm, cho kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất, định lượng (vi phạm mức độ 2).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver-DHT. Ảnh: Internet

Thu hồi sản phẩm nước súc miệng Nano silver-DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Tin tức

(GLO)- Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây do kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Nano silver có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất. Sản phẩm này cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

Tin tức

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Bốn đối tượng bị bắt quả tang đánh bài ăn tiền.

Gia Lai: Triệt xóa ổ cờ bạc ở quán bida

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Nguyễn Chí Hiếu (SN 1979), Nguyễn Văn Nhâm (SN 1982), Tướng Hải Dương (SN 1986) và Trần Đình Hưng (SN 1996, cùng ở phường Bình Định) để làm rõ hành vi “Đánh bạc”.

Quang cảnh buổi tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh.

Gia Lai: 350 báo cáo viên được tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 350 báo cáo viên cấp tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì hội nghị.

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Thị Phụng. Ảnh: Q.H

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự

Tin tức

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại xã Phù Mỹ Ðông.

Chặn vòi thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Gia Lai ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Tin tức

(GLO)- Mặc dù nằm trong danh mục hàng cấm nhưng nhiều đối tượng ở Gia Lai vẫn bất chấp buôn bán thuốc lá điện tử. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý hành vi này nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập vào giới trẻ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

Tin tức

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phương tiện liên quan vụ tai nạn giao thông.

Gia Lai: Tìm thấy tài xế và phương tiện rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn giao thông chết người

Tin tức

(GLO)- Khoảng 18 giờ ngày 7-10, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 và số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã phát hiện tài xế Phạm Ngọc Nguyện (SN 1979, trú phường An Nhơn) cùng ô tô đầu kéo liên quan vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trước đó trên quốc lộ 19.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

Tin tức

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

null