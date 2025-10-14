Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc cốm kháng sinh trẻ em Pyfaclor Kid

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 549/QĐ-QLD ngày 13-10-2025 về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc Pyfaclor Kid.

Theo đó, thuốc Pyfaclor Kid do Công ty cổ phần Pymepharco (địa chỉ 166-170 Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đứng tên đăng ký bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành.

Cục Quản lý Dược yêu cầu, kể từ ngày quyết định có hiệu lực (13-10), thuốc Pyfaclor Kid (số đăng ký VD-26427-17) không được tiếp tục sản xuất và lưu hành trên thị trường. Đồng thời, Công ty cổ phần Pymepharco có trách nhiệm tổ chức thu hồi toàn bộ thuốc nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Sản phẩm thuốc cốm pha hỗn dịch uống Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg). Ảnh: Internet

Được biết, Cục Quản lý Dược từng ban hành công văn về việc thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3 đối với thuốc Pyfaclor Kid (SĐK: VD-26427-17) vào ngày 19-3-2025. Mới đây, ngày 29-9, Cục tiếp tục ban hành Quyết định số 475/QĐ-QLD về việc thu hồi thuốc Pyfaclor Kid do vi phạm chất lượng ở mức độ 2.

Pyfaclor Kid (Cefaclor 125mg) thuộc nhóm kháng sinh, dạng cốm, được chỉ định trong các trường hợp nhiễm khuẩn đường hô hấp trên và hô hấp dưới như: viêm tai giữa cấp, viêm xoang cấp, viêm họng, viêm amidan tái phát... Thuốc được bán rộng rãi ở các cửa hàng và nhà thuốc trên cả nước.

Trước đó, 2 đơn vị kiểm nghiệm ở Quảng Trị và TP. Hồ Chí Minh đã lấy mẫu thuốc này xét nghiệm, cho kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất, định lượng (vi phạm mức độ 2).