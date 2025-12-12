Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Bộ 3 sản phẩm dầu gội, dầu xả, gel tắm của Công ty cổ phần mỹ phẩm Vimac.

﻿Ảnh: vimaccos.vn

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 3 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đạt chuẩn.

Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội phải thu hồi số phiếu công bố của 3 sản phẩm vi phạm; tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới từ Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac; đồng thời, giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 21-1-2026.