Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 3 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.
Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỹ phẩm không đạt chuẩn.
Riêng Sở Y tế TP. Hà Nội phải thu hồi số phiếu công bố của 3 sản phẩm vi phạm; tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mới từ Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac; đồng thời, giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 21-1-2026.