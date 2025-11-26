(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu thu hồi toàn quốc lô thuốc Padobaby do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng Methylparaben, có thể ảnh hưởng độ ổn định và an toàn thuốc.

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc cảm cúm Padobaby do không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Ảnh: Trungtamthuoc/znews.vn

Theo đó, Cục Quản lý Dược vừa ban hành quyết định thu hồi toàn quốc lô thuốc bột uống Padobaby số 110224 do vi phạm chất lượng mức độ 3-mức nghiêm trọng theo quy định. Lô thuốc được sản xuất ngày 21-2-2024, hạn dùng 20-2-2027 và là sản phẩm của Công ty cổ phần Dược Medipharco.

Padobaby được chỉ định điều trị đau nhẹ, hạ sốt và giảm triệu chứng cảm cúm, chứa paracetamol và chlorpheniramin maleat, được sử dụng cho cả trẻ em và người lớn.

Quyết định thu hồi lô thuốc bột uống Padobaby trên được đưa ra dựa trên mẫu thuốc được lấy tại Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phúc Tuấn (Hà Nội) và kết quả kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cùng Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng Methylparaben-chất bảo quản thường dùng trong thuốc và mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn. Sai lệch này có thể làm giảm độ ổn định của chế phẩm, ảnh hưởng mức độ an toàn khi sử dụng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Medipharco ngừng kinh doanh, tiến hành biệt trữ toàn bộ số thuốc tồn và báo cáo tình hình phân phối trong 7 ngày. Doanh nghiệp phải thông báo thu hồi đến toàn bộ hệ thống phân phối, nhà thuốc, bệnh viện. Việc thu hồi phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày, doanh nghiệp đồng thời chịu toàn bộ chi phí xử lý thuốc và trách nhiệm bồi thường theo quy định.

Yêu cầu các cơ sở bán buôn, bán lẻ và cơ sở khám-chữa bệnh phải dừng cấp phát, sử dụng và hoàn trả thuốc về nơi cung ứng. Người dân được khuyến cáo kiểm tra số lô để ngừng sử dụng nếu đang có sản phẩm.

Sở Y tế Thừa Thiên-Huế được giao giám sát quá trình thu hồi, đánh giá nguy cơ sản phẩm lưu hành trên thị trường. Ngoài ra, Sở Y tế các địa phương khác phải thông báo rộng rãi và xử lý đơn vị vi phạm nếu không tuân thủ.