Gia Lai xếp hạng lại 16 đơn vị sự nghiệp y tế công lập

THẢO KHUY
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND về việc xếp hạng lại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế.

Theo quyết định, có 16 đơn vị sự nghiệp y tế công lập được xếp hạng lại trên cơ sở quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BYT ngày 16-5-2024 của Bộ Y tế về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp về y tế.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp tục đứng đầu với số điểm đạt 91 điểm. Ảnh: Thảo Khuy

Trong số các đơn vị được xếp hạng lại, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tiếp tục được xếp hạng I với số điểm đạt 91 điểm; Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế Quy Nhơn được xếp hạng II với số điểm lần lượt là 72 điểm và 71,15 điểm. Các bệnh viện chuyên khoa và trung tâm y tế còn lại được xếp hạng III, phù hợp với quy mô, chức năng và năng lực chuyên môn theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp y tế công lập được xếp hạng tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và chất lượng hoạt động theo các tiêu chuẩn xếp hạng do Bộ Y tế quy định.

Thời hạn xếp hạng đối với các đơn vị là 5 năm (60 tháng) kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Quyết định này là căn cứ quan trọng để các đơn vị y tế tiếp tục xây dựng kế hoạch đầu tư, đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn tới.

