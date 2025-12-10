Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Bộ Chỉ số được đánh giá trên 5 tiêu chí cốt lõi gồm: công khai, minh bạch thủ tục hành chính; tiến độ giải quyết hồ sơ; chất lượng dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; mức độ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Ở cả 5 tiêu chí này, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đều đạt điểm cao, thể hiện sự chủ động trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Kết quả trên cho thấy nỗ lực của ngành Y tế Gia Lai trong công khai, đơn giản hóa quy trình; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở khám-chữa bệnh.
Đây là động lực để Sở Y tế tiếp tục đổi mới, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.