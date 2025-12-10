Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Bộ Chỉ số được đánh giá trên 5 tiêu chí cốt lõi gồm: công khai, minh bạch thủ tục hành chính; tiến độ giải quyết hồ sơ; chất lượng dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; mức độ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Ở cả 5 tiêu chí này, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đều đạt điểm cao, thể hiện sự chủ động trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Nhân viên Bệnh viện Mắt tỉnh hướng dẫn người dân đăng ký khám-chữa bệnh qua kiosk y tế thông minh. Ảnh: Thảo Khuy

Kết quả trên cho thấy nỗ lực của ngành Y tế Gia Lai trong công khai, đơn giản hóa quy trình; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở khám-chữa bệnh.

Đây là động lực để Sở Y tế tiếp tục đổi mới, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.