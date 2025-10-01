Gia Lai: 100% cơ sở y tế hoàn thành bệnh án điện tử, đưa vào vận hành Kiosk thông minh

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Gia Lai hướng dẫn người dân đăng ký khám chữa bệnh trên Kiosk y tế thông minh. Ảnh: HỒNG QUÝ

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết, trong tháng 9-2025, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số khi hoàn thành đồng loạt nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Bệnh án điện tử, Kiosk y tế thông minh và kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với hệ thống quốc gia.

Theo đó, 28 Kiosk y tế thông minh đã được lắp đặt tại 6 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 17 Trung tâm Y tế ở khu vực phía Tây tỉnh, giúp người dân tra cứu thông tin và tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn. Đồng thời, toàn bộ 23 cơ sở khám chữa bệnh tại khu vực này đã triển khai xong bệnh án điện tử.

Trước đó, đến cuối tháng 6-2025, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập của khu vực phía Đông tỉnh đã hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên.

Như vậy, tính đến ngày 30-9, 40 cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã vận hành bệnh án điện tử (đạt tỷ lệ 100%), trở thành dấu mốc lớn trong tiến trình số hóa y tế địa phương.

Cùng với đó, tất cả cơ sở y tế trong tỉnh đã kết nối dữ liệu khám chữa bệnh lên hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia, bảo đảm đồng bộ, bảo mật và sẵn sàng liên thông với các bệnh viện tuyến Trung ương.

Ông Lê Quang Hùng khẳng định, việc hoàn thành đồng bộ các nhiệm vụ này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng khám, chữa bệnh, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai trong xây dựng nền y tế số hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.