Triển khai bệnh án điện tử: Quyết tâm về đích đúng hẹn

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Y tế Gia Lai đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai bệnh án điện tử (EMR), phấn đấu đến cuối tháng 9-2025 toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh và trung tâm y tế công lập hoàn thành cơ bản.

Đây là trụ cột quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số y tế, song con đường về đích còn nhiều khó khăn.

Bước chuyển tất yếu

Ngày 20-8, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) công bố áp dụng chính thức bệnh án điện tử (EMR) từ đầu tháng 9-2025, trở thành bệnh viện công lập đầu tiên của tỉnh đưa hệ thống này vào hoạt động đồng bộ.

Giám đốc Bệnh viện Võ Ngọc Phải cho hay, việc triển khai được Bệnh viện chuẩn bị từ cuối tháng 3-2025, với khối lượng công việc rất lớn theo lộ trình gồm chuẩn hóa quy trình, chuyển đổi dữ liệu, đào tạo nhân lực, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư thiết bị, kiểm thử hệ thống và thẩm định đạt chuẩn trước khi công bố áp dụng.

Từ ngày 1-7, Bệnh viện chạy thử nghiệm, tiếp tục nâng cấp hạ tầng, đầu tư thiết bị, kiểm thử hệ thống, đánh giá độ ổn định, đồng thời công khai trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế và thông báo cho BHXH để thực hiện thanh toán bằng dữ liệu EMR.

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn có quy mô 240 giường bệnh, hoạt động trên 2 chuyên khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng.

Hệ thống thông tin xét nghiệm (LIS) và hệ thống công nghệ thông tin quản lý bệnh viện (HIS) kết nối 2 chiều, trả kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân trên HIS và chữ ký số. Ảnh: M.H

Giám đốc Bệnh viện Võ Ngọc Phải cho biết thêm: Đầu tháng 9 này, EMR sẽ chính thức được áp dụng trong toàn Bệnh viện, giúp tối ưu hóa quy trình khám, chữa bệnh.

EMR không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn mang lại nhiều tiện ích cho người bệnh và đội ngũ y bác sĩ. Dữ liệu được số hóa, lưu trữ và kết nối liên thông, cho phép bác sĩ truy xuất nhanh chóng, chính xác.

Chúng tôi xác định triển khai EMR là bước đột phá chiến lược, vừa nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ, vừa cải cách thủ tục hành chính, tối ưu quy trình khám, chữa bệnh và minh bạch hóa hoạt động chuyên môn.

Còn tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn (phường Quy Nhơn), cuối tháng 6-2025 đã hoàn tất cơ bản EMR, hiện đang chạy thí điểm. Giám đốc Trần Kỳ Hậu cho biết, đơn vị đã thí điểm nhiều giải pháp hiện đại như ứng dụng điện thoại cho bác sĩ đi buồng, xe tiêm đi buồng cho điều dưỡng, triển khai nền tảng cloud và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong EMR. Tuy nhiên, để sử dụng EMR, bỏ hoàn toàn bệnh án giấy thì cần thêm thời gian hoàn chỉnh về nền tảng kỹ thuật.

Quyết tâm về đích đúng hẹn

Ðến nay, 17 cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế ở địa bàn phía Đông tỉnh đã hoàn thành cơ bản đưa EMR vào phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh và công tác quản lý bệnh viện.

Đối với khu vực phía Tây tỉnh, trong số 23 cơ sở khám, chữa bệnh và trung tâm y tế công lập trực thuộc, đến cuối tháng 8-2025 có Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai hoàn thành triển khai cơ bản EMR và đang chạy thí điểm.

Bác sĩ CKII Trần Quốc Việt - Giám đốc BVĐK khu vực Bồng Sơn (phường Bồng Sơn) cho hay, tới đây đơn vị sẽ bắt đầu bỏ hẳn bệnh án giấy, chuyển sang sử dụng hoàn toàn EMR. Việc áp dụng EMR không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà còn tối ưu hóa quy trình quản lý, lưu trữ, chia sẻ thông tin.

EMR bảo đảm tính chính xác, minh bạch, bảo mật thông tin sức khỏe người dân, đồng thời tạo điều kiện cho việc kết nối liên thông dữ liệu giữa các tuyến.

Dù vậy, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cũng thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai EMR vẫn đối mặt một số khó khăn từ nguồn kinh phí, hạ tầng công nghệ, nhân lực đến tiêu chuẩn kỹ thuật và sự phối hợp liên ngành.

Tại nhiều cơ sở y tế khu vực phía Tây, hệ thống công nghệ thông tin còn thiếu đồng bộ, chưa được nâng cấp. Bên cạnh đó, việc chậm cấp kinh phí đầu tư cũng là trở ngại, cơ sở khám, chữa bệnh vẫn phải chờ để mua sắm trang thiết bị, phần mềm và đào tạo nhân lực…

Trước tình hình này, Sở Y tế đã ban hành chỉ đạo khẩn đến giám đốc 22 bệnh viện và trung tâm y tế công lập khu vực phía Tây. Theo đó, các đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, phân công rõ trách nhiệm, huy động toàn bộ nguồn lực để hoàn thiện hệ thống bệnh án điện tử. Đồng thời, phải phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp phần mềm để đào tạo, hướng dẫn nhân viên y tế sử dụng thành thạo; tuyệt đối không để chậm tiến độ vì lý do mua sắm hay kỹ thuật.

Các đơn vị thực hiện báo cáo tiến độ 2 ngày/lần, kịp thời phản ánh khó khăn để tháo gỡ; đồng thời chịu trách nhiệm nếu triển khai chậm hoặc không đạt mục tiêu.

Ông Lê Quang Hùng khẳng định: Toàn ngành Y tế đang phát động phong trào thi đua chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành bệnh án điện tử vào cuối tháng 9-2025. Hiện nay, đối với các đơn vị ở phía Tây tỉnh, chúng tôi đang tập trung cao độ, nỗ lực để có thể hoàn thành đúng tiến độ. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện vai trò tiên phong của ngành y tế trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.