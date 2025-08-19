Gia Lai bảo đảm hoàn thành bệnh án điện tử trước ngày 30-9

(GLO)- Ngày 18-8, ông Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai-thông tin: Sở Y tế vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc đảm bảo hoàn thành hồ sơ bệnh án điện tử trước ngày 30-9-2025.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương, quyết liệt thực hiện các nội dung trọng tâm như: giám đốc đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo toàn bộ quá trình triển khai bệnh án điện tử (BAĐT); có kế hoạch cụ thể và phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có).

Các đơn vị tập trung toàn bộ nguồn lực (nhân sự, tài chính, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin) để hoàn thiện toàn bộ các tiêu chí kỹ thuật, nghiệp vụ của hệ thống BAĐT theo quy định. Khẩn trương thực hiện các thủ tục mua sắm trang-thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ BAĐT (ngay sau khi được cấp kinh phí), bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và kịp thời đưa vào sử dụng; tuyệt đối không để tình trạng chậm tiến độ do vướng mắc về mua sắm.

UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế đảm bảo các điều kiện hoàn thành BAĐT trước ngày 30-9-2025. Ảnh: CTV

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm để tổ chức đào tạo, hướng dẫn toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế sử dụng thành thạo hệ thống BAĐT, bảo đảm cập nhật và sử dụng BAĐT thay thế hoàn toàn bệnh án giấy trước thời hạn.

Giám đốc các đơn vị phải tham dự đầy đủ các hội nghị, giao ban, làm việc chuyên đề do Sở Y tế chủ trì về triển khai BAĐT; trực tiếp nắm bắt, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. Trường hợp vắng mặt phải có lý do chính đáng, báo cáo Giám đốc Sở và ủy quyền cho cấp phó tham dự.

Các đơn vị báo cáo tiến độ hàng tuần cho đến khi hoàn thành triển khai. Đồng thời, giám đốc đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và UBND tỉnh nếu không hoàn thành triển khai BAĐT đúng hạn, không đạt yêu cầu chất lượng theo quy định; kết quả triển khai sẽ được sử dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và cá nhân người đứng đầu trong năm 2025.