Cơ sở y tế phía Tây tỉnh Gia Lai tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

(GLO)- Sở Y tế Gia Lai đang tập trung chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, đặc biệt là các đơn vị y tế trên địa bàn phía Tây tỉnh tăng tốc triển khai, vận hành bệnh án điện tử (BAĐT), hoàn thành vào cuối tháng 9-2025.

Nỗ lực vượt khó

Ông Lê Quang Hùng-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế-thông tin: Đến ngày 30-6, toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Bình Định (nay là địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm tưởng trong lộ trình chuyển đổi số ngành Y tế, gồm: lắp đặt KIOS thông minh, triển khai BAĐT và kết nối thành công với hệ thống điều phối dữ liệu y tế quốc gia. Dự kiến, trong tháng 8-2025, các cơ sở khám- chữa bệnh công lập trên địa bàn phía Đông tỉnh Gia Lai sẽ bỏ hoàn toàn bệnh án giấy để chuyển sang dùng BAĐT.

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai BAĐT. Ảnh: Như Nguyện

“Riêng đối với các cơ sở khám-chữa bệnh công lập địa bàn phía Tây tỉnh, việc triển khai BAĐT còn gặp một số khó khăn nhất định. Hiện mới có Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đang triển khai BAĐT và sẽ hoàn thành trong tháng 8-2025; còn lại các bệnh viện, trung tâm y tế khác chỉ mới triển khai ở mức cơ bản, cụ thể mới chỉ thực hiện phần mềm quản lý bệnh viện chứ chưa áp dụng ở mức nâng cao. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn thiếu, chưa được nâng cấp; chưa thống nhất về đầu mối nhà cung cấp phần mềm…”-Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Để thực hiện mục tiêu đề ra trong việc triển khai BAĐT tại các đơn vị y tế công lập phía Tây tỉnh, Sở Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các chương trình, kế hoạch hành động. Theo đó, cuối tháng 7 vừa qua, Sở phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai BAĐT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Hội nghị đã giúp các cơ sở y tế học tập, trao đổi kinh nghiệm từ các đơn vị đã triển khai BAĐT thành công để áp dụng vào thực tế trong thời gian tới.

Ông Đặng Hữu chiến-Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai-cho biết: Để triển khai BAĐT đảm bảo mục tiêu đề ra, đơn vị đã chuẩn bị về hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết theo yêu cầu. “Hiện đơn vị đang triển khai phần mềm quản lý bệnh viện HIS - LIS của Viettel, thời gian thuê 60 tháng. Đơn vị cũng triển khai các hệ thống hạ tầng khác của Viettel như: HIS-LIS, RIS-PACS, EMR nên việc tích hợp liên thông dữ liệu rất dễ dàng và đồng bộ; liên thông dữ liệu Khám sức khỏe lái xe, Giấy chứng sinh, Giấy báo tử lên cổng giám định BHYT; triển khai chữ ký số cho toàn đơn vị.

Ngoài ra, đơn vị triển khai 2 ki ốt thông minh phục vụ khám-chữa bệnh; trong đó, tích hợp: đăng ký khám sức khỏe phục vụ cấp căn cước công dân gắn chíp; tra cứu thông tin của người bệnh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ngày 15-8, đơn vị triển khai BAĐT, bỏ bệnh án giấy và đến đầu tháng 9-2025 sẽ công bố BAĐT”-ông Chiến cho biết thêm.

Sở Y tế phối hợp với Viettel tập huấn triển khai BAĐT cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn phía Tây tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Tăng tốc triển khai BAĐT

Tại Trung tâm Y tế Chư Sê, việc triển khai BAĐT được quan tâm thực hiện. Ông Trương Minh Cẩn-Giám đốc Trung tâm-cho hay: Đơn vị đã họp thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc để xây dựng đề án, đồng thời ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các bộ phận triển khai BAĐT, góp phần tích cực cho công cuộc chuyển đổi số của ngành Y tế và nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Ngoài chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, mới đây, đơn vị đã tổ chức chuyến công tác, học tập việc triển khai BAĐT tại Trung tâm Y tế Tuy Phước-nơi đã triển khai thành công BAĐT.

Cán bộ, viên chức Trung tâm Y tế Chư Sê tham quan, học tập triển khai BAĐT tại Trung tâm Y tế Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội là đơn vị được tín nhiệm đồng hành cùng ngành Y tế tỉnh trong việc triển khai BAĐT. Trung tá Võ Trần Trung-Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ thông tin Viettel Gia Lai-nhấn mạnh: Với vai trò là một trong những đơn vị tiên phong trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, Viettel luôn xác định lĩnh vực y tế không chỉ là một mảng đầu tư chiến lược, mà còn là sứ mệnh nhân văn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt là trong công cuộc hiện đại hóa ngành Y tế.

Trong số các giải pháp công nghệ Viettel đang triển khai, BAĐT là một trong những trụ cột quan trọng, giúp hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một hệ thống y tế thông minh, không giấy tờ, lấy người bệnh làm trung tâm. Đây không đơn thuần là phần mềm quản lý hồ sơ, mà là một hệ sinh thái y tế số toàn diện, tích hợp chặt chẽ với HIS, LIS, PACS, dược, chẩn đoán hình ảnh và nền tảng liên thông dữ liệu y tế quốc gia. Tính đến nay, Viettel đã triển khai thành công giải pháp BAĐT tại hơn 500 cơ sở y tế trên toàn quốc, trong đó có nhiều đơn vị đã hoàn toàn ngừng sử dụng bệnh án giấy.

Theo Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ thông tin Viettel Gia Lai, thành công của một giải pháp công nghệ không đến từ một phía. Đó là kết quả của sự thấu hiểu thực tiễn ngành, sự tin tưởng lẫn nhau và trên hết là tinh thần đồng hành lâu dài giữa đơn vị công nghệ và ngành Y tế địa phương. Viettel cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sở Y tế tỉnh Gia Lai để mở rộng triển khai BAĐT đến 100% cơ sở y tế trên địa bàn, góp phần xây dựng một nền y tế thông minh, hiện đại, hiệu quả và nhân văn.

Viettel cam kết đồng hành cùng Sở Y tế tỉnh Gia Lai để mở rộng triển khai BAĐT đến 100% cơ sở y tế trên địa bàn. Ảnh: Như Nguyện

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, để hỗ trợ các cơ sở khám-chữa bệnh công lập địa bàn phía Tây tỉnh triển khai BAĐT, Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị đề xuất nhu cầu đầu tư để Sở Y tế trình cấp thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai BAĐT trong thời gian sớm nhất.