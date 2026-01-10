RAM DDR4 tăng vọt từ mức dưới 100 USD lên vài trăm USD

(GLO)- Giá RAM DDR4 đang tăng vọt chóng mặt, từ mức dưới 100 USD lên vài trăm USD chỉ trong vài tháng cuối năm 2025, hơn cả phiên bản DDR5 đời mới.

Theo các chuyên gia công nghệ, nguyên nhân RAM DDR4 tăng giá vùn vụt đến từ việc các ông lớn như: SK Hynix, Samsung và Micron ưu tiên nhu cầu của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn và công ty trí tuệ nhân tạo hơn là với người tiêu dùng.

Các bộ kit DDR4 2x32 GB, vốn trước đây có giá trung bình khoảng 120-150 USD, tăng mạnh lên 350-400 USD. Ảnh: PCMag/znews

Hiện nay, dữ liệu từ các trang theo dõi giá cho thấy nhiều bộ kit DDR4 2x16 GB được bán với giá trên 150 USD, thậm chí các sản phẩm có giá cao hơn còn tiến gần đến hoặc vượt quá 200 USD.

Mức tăng càng thể hiện rõ ở phiên bản dung lượng cao hơn. Các bộ kit DDR4 2x32 GB, vốn trước đây có giá trung bình khoảng 120-150 USD, tăng mạnh lên 350-400 USD. Ở phân khúc cao cấp thậm chí còn lên gần 600 USD.

Việc RAM tăng giá liên tục biến linh kiện này trở thành một phần quan trọng trong danh mục mua sắm của những người thích sử dụng máy tính lắp ráp.

Nếu xu hướng này vẫn tiếp tục trong thời gian tới, RAM có thể cạnh tranh với CPU và GPU để trở thành một trong những khoản chi phí lớn nhất trong một cấu hình máy tính. Và, những ai cần nâng cấp máy tính cũ hoặc mua máy tính mới nhưng chọn lựa RAM "đời cũ" vẫn tốn thêm nhiều tiền cho RAM