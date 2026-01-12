Apple hướng đến camera 200MP cho iPhone?

(GLO)- Báo cáo từ hãng nghiên cứu Morgan Stanley chỉ ra rằng, iPhone có thể sẽ được trang bị cảm biến camera 200MP do Samsung sản xuất vào năm 2028.

Đây sẽ là một bước nhảy vọt lớn về phần cứng camera, nhất là khi Apple từ trước đến nay luôn tỏ ra thận trọng với việc chạy đua độ phân giải, trái ngược với nhiều hãng Android đã sớm áp dụng cảm biến 200MP.

Nguồn tin về việc Apple sẽ tung iPhone có camera 200MP cho iPhone đang được nhiều người mong chờ. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Việc chuyển từ camera 12MP lên 48MP trên iPhone đã mất nhiều năm, vì vậy không bất ngờ khi quá trình chuyển sang 200MP cũng sẽ kéo dài tương tự.

Nếu thông tin trên chính xác, Apple sẽ mất khoảng 5 năm để bắt kịp camera 200MP của Galaxy S23 Ultra.

Trong khi đó, các nhà sản xuất như Vivo và Oppo cũng đang chuẩn bị ra mắt các thiết bị với camera 200MP, với cảm biến chính và cảm biến tele 200MP. Dòng sản phẩm cao cấp nhất của Apple là iPhone 17 Pro chỉ có 3 camera 48MP.

Apple đã chứng minh khả năng tạo ra những hình ảnh tuyệt vời với cảm biến 12MP. Vì vậy, việc bổ sung cảm biến 200MP vào camera của iPhone chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng hình ảnh. Và đây cũng là điều mà người dùng đang rất mong chờ.