Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Apple hướng đến camera 200MP cho iPhone?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VOV, Vietnamnet)

(GLO)- Báo cáo từ hãng nghiên cứu Morgan Stanley chỉ ra rằng, iPhone có thể sẽ được trang bị cảm biến camera 200MP do Samsung sản xuất vào năm 2028. 

Đây sẽ là một bước nhảy vọt lớn về phần cứng camera, nhất là khi Apple từ trước đến nay luôn tỏ ra thận trọng với việc chạy đua độ phân giải, trái ngược với nhiều hãng Android đã sớm áp dụng cảm biến 200MP.

apple-huong-den-camera-200mp-cho-iphone.png
Nguồn tin về việc Apple sẽ tung iPhone có camera 200MP cho iPhone đang được nhiều người mong chờ. Ảnh minh họa: vietnamnet.vn

Việc chuyển từ camera 12MP lên 48MP trên iPhone đã mất nhiều năm, vì vậy không bất ngờ khi quá trình chuyển sang 200MP cũng sẽ kéo dài tương tự.

Nếu thông tin trên chính xác, Apple sẽ mất khoảng 5 năm để bắt kịp camera 200MP của Galaxy S23 Ultra.

Trong khi đó, các nhà sản xuất như Vivo và Oppo cũng đang chuẩn bị ra mắt các thiết bị với camera 200MP, với cảm biến chính và cảm biến tele 200MP. Dòng sản phẩm cao cấp nhất của Apple là iPhone 17 Pro chỉ có 3 camera 48MP.

Apple đã chứng minh khả năng tạo ra những hình ảnh tuyệt vời với cảm biến 12MP. Vì vậy, việc bổ sung cảm biến 200MP vào camera của iPhone chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng hình ảnh. Và đây cũng là điều mà người dùng đang rất mong chờ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

50 học viên tham gia diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Gia Lai: 50 học viên tham gia diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Tin tức công nghệ

(GLO)- Chiều 26-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) và Đại học Duy Tân tổ chức diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng năm 2025.

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố loại chip điện toán quang học LightGen có tốc độ và hiệu suất năng lượng vượt xa phần cứng AI của Nvidia tới 100 lần. Công nghệ mới này đặc biệt hiệu quả trong các tác vụ tạo sinh như sản xuất video và tổng hợp hình ảnh.

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Tin tức công nghệ

(GLO)- Mới đây, Neuralink-Công ty chip não do tỷ phú Elon Musk sáng lập-đã công bố một bước tiến vượt bậc khi rút ngắn thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây; đồng thời giảm 95% chi phí sản xuất và mở rộng thử nghiệm cho bệnh nhân.

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề án về truy xuất nguồn gốc

Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 12-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2020-2025; đồng thời thảo luận định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030.

null