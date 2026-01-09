Với iOS 26.3, dữ liệu từ iPhone chuyển sang Android chỉ trong vài bước, kết nối tai nghe 1 chạm

(GLO)- Apple bất ngờ cho phép chuyển dữ liệu từ iPhone sang Android cực nhanh trên iOS 26.3 chỉ trong vài bước. Đây là bước đi đánh dấu sự chuyển dịch từ độc quyền sang tính tương tác linh hoạt giữa các nền tảng của hãng.

Theo đó, Apple vừa chính thức tung ra bản dùng thử (beta) cho iOS 26.3 với những thay đổi gây ngỡ ngàng cho cộng đồng công nghệ.

Không còn bảo mật nhiều như trước, Apple đang dần “rộng cửa” cho người dùng iPhone, giúp họ có thêm nhiều lựa chọn linh hoạt, đặc biệt là việc kết nối với các thiết bị không thuộc hệ sinh thái của hãng.

Cụ thể, tính năng "Transfer to Android" được tích hợp ngay trong phần cài đặt của máy cho phép chuyển ảnh, tin nhắn và ứng dụng từ thiết bị iPhone sang máy mới Android trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Để thực hiện, bạn chỉ cần vào ứng dụng Cài đặt (Settings), chọn Cài đặt chung (General), tìm đến Chuyển hoặc đặt lại iPhone (Transfer or Reset iPhone), rồi chọn Transfer to Android.

Hệ thống sẽ hướng dẫn bạn chuyển không dây các dữ liệu quan trọng như hình ảnh, tin nhắn, ghi chú và cả các ứng dụng tương ứng sang máy mới. Tuy nhiên, để bảo mật, Apple sẽ không chuyển các thông tin về sức khỏe, danh sách thiết bị Bluetooth đã kết nối hoặc các ghi chú đang được đặt mật khẩu.

Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng iPhone nhưng lại yêu thích các loại đồng hồ thông minh như Samsung Galaxy Watch, Garmin hay Xiaomi, iOS 26.3 sẽ cho phép các thông báo của iPhone hiển thị đầy đủ và chính xác trên các thiết bị đeo này, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào.

Kết nối tai nghe chỉ với 1 chạm cũng là một tính năng cực kỳ tiện lợi khác (hiện đang ưu tiên cho khu vực EU) là khả năng kết nối nhanh bằng khoảng cách.

Thay vì phải vào Bluetooth tìm kiếm thủ công, giờ đây với các loại tai nghe hoặc phụ kiện của bên thứ ba, bạn chỉ cần đưa chúng lại gần iPhone và chạm nhẹ là máy sẽ tự động nhận diện và kết nối ngay lập tức.

Điều này mang lại sự tiện lợi vốn trước đây chỉ dành riêng cho các phụ kiện chính chủ của Apple như AirPods.

Dự kiến bản cập nhật chính thức sẽ đến tay người dùng toàn cầu vào cuối tháng 1-2026. Đây hứa hẹn là một bước đi giúp iPhone trở nên thân thiện và dễ sử dụng hơn trong mắt người dùng yêu thích sự đa dạng.