iPhone 18 dự kiến dùng cảm biến camera do Samsung sản xuất tại Mỹ

Không còn độc quyền cung cấp bởi Sony như hiện tại, iPhone 18 dự kiến dùng cảm biến camera CMOS (CIS) do Samsung sản xuất tại Mỹ.

Cụ thể, các cảm biến dự kiến được sản xuất tại nhà máy hiện có của Samsung tại Austin, Texas. Công ty dự kiến lắp đặt thêm máy móc trong thời gian tới, đồng thời đăng tin tuyển dụng kỹ thuật viên cơ khí/điện, kỹ sư và quản lý đấu nối.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: vietnamnet.vn

Samsung dự kiến sản xuất cảm biến camera cho iPhone với thiết kế 3 lớp xếp chồng. Mỗi lớp dùng cho diot quang, bóng bán dẫn và bộ chuyển tín hiệu analog/digital. Thiết kế này cho phép giảm kích thước điểm ảnh để tăng mật độ, cải thiện chất lượng trong điều kiện thiếu sáng và giảm nhiễu.

Kiến trúc cảm biến xếp chồng cũng mang đến tốc độ đọc tín hiệu nhanh hơn, giảm mức điện năng tiêu thụ và dải động rộng hơn. Quy trình sản xuất này chưa từng được triển khai trên quy mô thương mại.

Theo các nguồn tin công nghệ, cảm biến mới có thể trang bị trên iPhone 18 tiêu chuẩn, dự kiến ra mắt đầu năm 2027. Apple được cho đã đạt thỏa thuận với Samsung vào tháng 8 để cung cấp linh kiện.