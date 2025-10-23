Apple ra mắt iPad Pro, MacBook Pro 14 inch dùng chip M5

Apple đã chính thức mở bán iPad Pro, MacBook Pro 14 inch. Tất cả đều trang bị chip M5 thế hệ mới, mang lại hiệu năng vượt trội, khả năng xử lý AI mạnh mẽ và thời lượng pin dài hơn.

iPad Pro M5: Hiệu năng mạnh mẽ trong thiết kế siêu mỏng

iPad Pro mới được trang bị chip M5, mang đến trải nghiệm iPad tiên tiến nhất của Apple. GPU thế hệ mới với bộ tăng tốc trong mỗi lõi giúp hiệu năng AI nhanh hơn 3,5 lần so với thế hệ trước và 5,6 lần so với iPad Pro M1.

Máy có CPU nhanh hơn, Neural Engine được nâng cấp, băng thông bộ nhớ cao hơn, đồng thời tích hợp modem C1X và chip mạng không dây N1 mới do Apple thiết kế.

Ảnh: Apple

iPad Pro M5 có hai kích thước 11 inch và 13 inch, sử dụng màn hình Ultra Retina XDR với công nghệ OLED song song (tandem OLED) tiên tiến, hiển thị màu sắc chân thực và độ sáng cao. Sản phẩm chạy hệ điều hành iPadOS 26, hỗ trợ phụ kiện magic keyboard và Apple pencil pro, mang lại trải nghiệm sáng tạo và làm việc linh hoạt.

MacBook Pro 14 inch M5: Bước nhảy lớn về hiệu suất

MacBook Pro 14 inch dùng chip M5 đem đến bước tiến đáng kể về sức mạnh và khả năng xử lý AI. GPU thế hệ mới với bộ tăng tốc trong mỗi lõi cho hiệu năng AI nhanh hơn 3,5 lần so với đời trước và 6 lần so với MacBook Pro M1 13 inch.

Ảnh: Apple

Hiệu năng đồ họa cũng tăng 1,6 lần so với thế hệ trước và 2,7 lần so với M1. Chip M5 tích hợp CPU nhanh hơn, Neural Engine cải tiến và băng thông bộ nhớ lớn hơn, giúp tăng tốc từ khởi động ứng dụng đến chạy mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trực tiếp trên máy.

Ổ SSD thế hệ mới cho tốc độ gấp đôi khi nhập file ảnh RAW hoặc xuất video dung lượng lớn. MacBook Pro M5 được trang bị màn hình liquid retina XDR với tùy chọn phủ nano, camera 12MP, hệ thống 6 loa, nhiều cổng kết nối, các tính năng Apple Intelligence và chạy hệ điều hành macOS Tahoe mới nhất.

Thời lượng pin của MacBook Pro M5 đạt tối đa 24 giờ, giúp người dùng làm việc và sáng tạo cả ngày.

Khách hàng có thể đặt mua iPad Pro M5 và MacBook Pro 14 inch M5 ngay hôm nay qua website: apple.com/store, ứng dụng Apple Store hoặc đại lý ủy quyền của Apple trên toàn thế giới.