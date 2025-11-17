Apple hứng chịu 2 thất bại pháp lý trong cùng 1 ngày

(GLO)- Bồi thẩm đoàn liên bang tại California vừa ra phán quyết buộc Apple phải trả 634 triệu USD cho Công ty công nghệ y tế Masimo vào hôm 15-11. Cùng ngày, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) thông báo mở điều tra mới về Apple Watch.

Đây được xem là thất bại “kép” của Apple trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm. Phán quyết liên quan đến khoảng 43 triệu chiếc Apple Watch được bán trong giai đoạn 2020-2022.

Bồi thẩm đoàn xác định rằng, chế độ tập luyện và tính năng thông báo nhịp tim của Apple Watch đã vi phạm bằng sáng chế của Masimo. Bằng sáng chế này liên quan đến công nghệ đo oxy mạch mức năng lượng thấp. Trong khi đó, Apple bác bỏ phán quyết và thông báo sẽ kháng cáo.

Được biết, nguồn cơn tranh chấp bắt nguồn từ cuộc gặp năm 2013 giữa 2 bên. Masimo cáo buộc Apple thuê nhân viên của họ và đánh cắp công nghệ đo oxy mạch. Masimo đã chi gần 200 triệu USD trong 5 năm qua để chống lại Apple.

Trước đó, năm 2023, thẩm phán tuyên bố vụ kiện bí mật thương mại giữa hai bên là vô hiệu sau khi bồi thẩm đoàn không đạt được phán quyết nhất trí. Năm 2024, Apple thắng kiện ngược Masimo và được trao 250 USD tiền bồi thường.