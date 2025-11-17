Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Apple hứng chịu 2 thất bại pháp lý trong cùng 1 ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (tổng hợp)

(GLO)- Bồi thẩm đoàn liên bang tại California vừa ra phán quyết buộc Apple phải trả 634 triệu USD cho Công ty công nghệ y tế Masimo vào hôm 15-11. Cùng ngày, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) thông báo mở điều tra mới về Apple Watch.

Đây được xem là thất bại “kép” của Apple trong cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm. Phán quyết liên quan đến khoảng 43 triệu chiếc Apple Watch được bán trong giai đoạn 2020-2022.

tinh-nang-do-nong-do-oxy-trong-mau-la-trung-tam-cua-cuoc-chien-phap-ly-giua-apple-va-masimo.jpg
Bồi thẩm đoàn xác định rằng, chế độ tập luyện và tính năng thông báo nhịp tim của Apple Watch đã vi phạm bằng sáng chế của Masimo. Ảnh: Bloomberg/znews

Bồi thẩm đoàn xác định rằng, chế độ tập luyện và tính năng thông báo nhịp tim của Apple Watch đã vi phạm bằng sáng chế của Masimo. Bằng sáng chế này liên quan đến công nghệ đo oxy mạch mức năng lượng thấp. Trong khi đó, Apple bác bỏ phán quyết và thông báo sẽ kháng cáo.

Được biết, nguồn cơn tranh chấp bắt nguồn từ cuộc gặp năm 2013 giữa 2 bên. Masimo cáo buộc Apple thuê nhân viên của họ và đánh cắp công nghệ đo oxy mạch. Masimo đã chi gần 200 triệu USD trong 5 năm qua để chống lại Apple.

Trước đó, năm 2023, thẩm phán tuyên bố vụ kiện bí mật thương mại giữa hai bên là vô hiệu sau khi bồi thẩm đoàn không đạt được phán quyết nhất trí. Năm 2024, Apple thắng kiện ngược Masimo và được trao 250 USD tiền bồi thường.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku hướng dẫn người dân sử dụng kiosk y tế thông minh để đăng ký khám bệnh. Ảnh: Sơn Ca

Kiosk y tế thông minh: Nhiều tiện ích

Tin tức công nghệ

(GLO)- Kiosk y tế thông minh có nhiều chức năng giúp người dân có thể tự đăng ký khám-chữa bệnh qua xác thực thẻ căn cước; tra cứu thông tin, lấy số thứ tự khám bệnh một cách nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi tại quầy.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Tăng tốc làm sạch dữ liệu lý lịch tư pháp

Tin tức công nghệ

(GLO)- Với tinh thần làm việc liên tục, kể cả ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) đang khẩn trương rà soát, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu lý lịch tư pháp. Đây là khâu quan trọng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong thời kỳ chuyển đổi số.

null