Apple kiện Oppo và cựu nhân viên vì nghi ngờ đánh cắp bí mật thương mại

(GLO)- Apple vừa đệ đơn kiện tiến sĩ Shi Chen, cựu kiến trúc sư hệ thống cảm biến của Apple Watch, cùng với công ty Trung Quốc Oppo, với cáo buộc “âm mưu đánh cắp bí mật thương mại” của Apple.

Theo đơn kiện, Shi Chen làm việc tại Apple từ tháng 1/2020 đến tháng 6/2025. Trong thời gian này, Shi bị cáo buộc đã tham gia hàng chục cuộc họp riêng với các kỹ sư phụ trách Apple Watch để tìm hiểu về các công nghệ cảm biến quang học, cảm biến nhiệt độ và cảm biến ECG. Apple cũng cho biết Shi đã tải tài liệu về một USB và đem theo trước khi rời công ty.

Shi Chen từng tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Washington và tiến sĩ kỹ thuật điện tại Đại học Columbia trước khi gia nhập Apple.

Ảnh: Reuters

Oppo tuyên bố chưa tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến hành vi của Shi trong thời gian làm việc tại công ty và khẳng định không “chiếm đoạt bí mật thương mại của Apple”. Frank Fan, người đứng đầu bộ phận pháp lý khu vực của Oppo nói rằng, công ty tôn trọng các bí mật thương mại của mọi công ty, đồng thời cam kết sẽ “hợp tác tích cực với quá trình pháp lý” để làm rõ sự thật.

Oppo là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất Trung Quốc, với 10,7 triệu máy xuất xưởng trong quý 2/2025, chiếm 15,5% thị phần trong nước, đứng sau Huawei và Vivo. Oppo ra mắt mẫu đồng hồ thông minh đầu tiên vào năm 2020, 5 năm sau Apple Watch.