Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

MINH CHÍ
(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

phat-bieu-khai-mac-hoi-thao.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hóa-Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hóa-Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo khẳng định: Gia Lai xem khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Để tạo nền tảng nhân lực bền vững, việc ươm mầm đam mê khoa học cho học sinh giữ vai trò then chốt; trong đó giáo dục STEM, đặc biệt là Robotics, được xem là “chìa khóa vàng” phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo.

Ông Hóa cho biết, tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển giáo dục STEM giai đoạn 2025-2030. Trung tâm hiện là nơi để học sinh tiếp cận khoa học qua các mô hình thực nghiệm.

Tuy nhiên, để phong trào STEM-Robotics thực sự lan tỏa, lực lượng giữ vai trò “giữ lửa và truyền lửa” chính là đội ngũ giáo viên.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn chuyên môn-nơi các nhà giáo và chuyên gia thẳng thắn chia sẻ khó khăn về cơ sở vật chất, phương pháp tiếp cận mới, đồng thời cùng tìm giải pháp phát triển bền vững.

bao-cao-vien-8623.jpg
Báo cáo viên trình bày tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng dạy học STEM-Robotics. Ảnh: Minh Chí

Tại hội thảo, các báo cáo viên của Phòng Giáo dục Trung học (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai), Trường Đại học FPT Quy Nhơn và Công ty cổ phần Việt Tinh Anh trình bày tham luận về các chủ đề: Giải pháp phát triển năng lực dạy học STEM-Robotics cho giáo viên phổ thông; “STEAM Education in the Age of AI-Đột phá”; Giải pháp đẩy mạnh phong trào STEM-Robotics thông qua cuộc thi Tài năng Robot ROBOTACON WRO 2026...

hoc-sinh-trai-nghiem-cac-mo-hinh-stem-va-roboticsjpg.jpg
Học sinh hào hứng trải nghiệm các mô hình STEM và Robotics. Ảnh: Minh Chí
khu-vuc-trien-lam-san-pham.jpg
Khu vực triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học. Ảnh: Minh Chí

Ngoài phần hội thảo chuyên môn, chương trình còn thu hút hơn 800 học sinh và giáo viên của 25 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP. Pleiku (cũ) tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm: triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học, thí nghiệm STEM trực quan, trải nghiệm công nghệ VR, quan sát máy in 3D, lập trình thuật toán, làm móc khóa cơ khí, chế tạo kẹo bông gòn bằng thiết bị STEM tự chế, hay thí nghiệm “chong chóng nhiệt”…

Các hoạt động giúp học sinh hiểu rõ hơn cách khoa học vận hành trong đời sống, đồng thời nuôi dưỡng sự tự tin và tinh thần khám phá.

Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (xã Hoài Nhơn Tây) thông qua nền tảng chuyển đổi số hỗ trợ trong giảng dạy STEM. Ảnh: Hồ Điểm

Khơi nguồn sáng tạo từ lớp học STEM/STEAM

(GLO)- Sau thời gian triển khai phương pháp dạy học mới, giáo dục STEM/STEAM đã dần trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm của cả giáo viên, học sinh và phụ huynh trên địa bàn tỉnh, đồng thời mở ra cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

