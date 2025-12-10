Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Google dự kiến ra mắt kính AI vào năm 2026

(theo znews.vn; nguoiduatin.vn)

(GLO)- Goolge vừa chính thức công bố 2 loại kính thông minh tích hợp 2 AI riêng biệt để cạnh tranh vào năm 2026 với Meta, bao gồm phiên bản có màn hình và 1 loại kính khác chỉ tập trung vào âm thanh.

Công bố này được đưa ra tại sự kiện "The Android Show | XR Edition", sau gần 1 thập kỷ "án binh bất động" kể từ dự án Google Glass gây tranh cãi, đánh dấu sự quay trở lại của mình ở thị trường kính thông minh tiêu dùng.

Trong buổi demo tại văn phòng ở New York, Google cũng đã giới thiệu một số nguyên mẫu kính AI, cùng với một mẫu thử nghiệm sớm hợp tác với Xreal, có tên mã là Project Aura.

google-du-kien-ra-mat-kinh-ai-vao-nam-2026.jpg
Nguyên mẫu kính thông minh tích hợp AI có tên gọi dự án Project Aura của Google. Ảnh: Xreal/znews.vn

Tương tự dòng Ray-Bans nổi tiếng của Meta, kính thông minh Google sẽ kết nối không dây với smartphone và dựa vào điện thoại để xử lý những yêu cầu nặng. Việc để điện thoại xử lý phần lớn công việc giúp chiếc kính trở nên mỏng và nhẹ, giống như một chiếc kính đeo mắt thông thường.

Vũ khí bí mật của Google nằm ở phần mềm. Các thiết bị mới sẽ chạy trên nền tảng hệ sinh thái Android XR và được tích hợp sâu mô hình ngôn ngữ lớn Gemini.

Điều này cho phép kính có khả năng tương tác đa phương thức như nhìn, nghe, hiểu bối cảnh môi trường xung quanh và phản hồi tự nhiên như một con người. Chẳng hạn như: phát nhạc từ Youtube Music hoặc phân tích các thành phần trước mặt người dùng để đưa ra công thức nấu ăn…

Về hiển thị, các nguyên mẫu kính thông minh có màn hình tích hợp được thử nghiệm gồm: loại đơn nhãn với một màn hình được tích hợp vào tròng kính bên phải và loại song nhãn với 2 màn hình.

Cả 2 loại đều hỗ trợ lớp phủ thực tế tăng cường AR cho các ứng dụng như Google Maps và Google Meet. Theo tiết lộ, thiết kế song nhãn mang lại màn hình ảo lớn hơn.

Động thái của Google đến vào thời điểm thị trường thiết bị đeo đang "nóng" hơn bao giờ hết. Meta đang thắng thế ở phân khúc phổ thông với kính Ray-Ban và kính thực tế ảo Quest, trong khi Apple chiếm lĩnh phân khúc siêu cao cấp với Vision Pro.

