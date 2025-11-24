Google giới thiệu mô hình AI dự báo thời tiết, chính xác đến 99,9%

(GLO)- Google vừa giới thiệu mô hình AI dự báo thời tiết với tên gọi WeatherNext 2, có khả năng dự báo nhanh và hiệu quả hơn so với những mô hình truyền thống, dựa trên mô phỏng vật lý khí quyển.

Theo đó, WeatherNext 2 có khả năng tạo dự báo nhanh gấp 8 lần so với mô hình AI trước đây của Google. Đặc biệt, nó cho kết quả chính xác hơn khi dự báo 99,9% các biến số khí tượng quan trọng, bao gồm: nhiệt độ, sức gió, lượng mưa.

Hình minh họa do AI dự báo thời tiết của Google tạo ra. Ảnh: Google/vietnamnet.vn

Thay vì mất hàng giờ xử lý trên siêu máy tính như các mô hình thời tiết truyền thống, WeatherNext 2 chỉ cần dưới 1 phút để đưa ra dự báo khi chạy trên TPU-chip xử lý chuyên dụng của Google. Điều này mở ra khả năng dự báo nhanh ở quy mô toàn cầu, đồng thời tiết kiệm năng lượng và chi phí vận hành.

WeatherNext 2 được tối ưu nhờ chiến lược mới mà Google gọi là Functional Generative Network (FGN). Thay vì phải xử lý lặp lại nhiều lần để tạo một dự báo như các mô hình AI cũ, FGN thêm “nhiễu có chủ đích” vào dữ liệu đầu vào để tạo ra hàng trăm kịch bản thời tiết chỉ trong 1 bước. Nhờ đó, mô hình có thể đánh giá nhiều khả năng khác nhau và đưa ra kết quả đáng tin cậy hơn.

Với WeatherNext 2, Google có thể đưa ra dự báo thời tiết trong vòng 15 ngày và đặc biệt là dự báo theo từng giờ.

Việc cho ra mắt mô hình AI dự báo thời tiết đánh dấu bước tiến lớn của Google trong việc đưa khả năng dự báo bằng trí tuệ nhân tạo vào các dịch vụ phổ biến như Search, Google Maps, Gemini và điện thoại Pixel.