Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

(GLO)- Mới đây, Neuralink-Công ty chip não do tỷ phú Elon Musk sáng lập-đã công bố một bước tiến vượt bậc khi rút ngắn thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây; đồng thời giảm 95% chi phí sản xuất và mở rộng thử nghiệm cho bệnh nhân.

Cụ thể, Công ty này cho biết, robot phẫu thuật của họ đã rút ngắn đáng kể thời gian cấy ghép một sợi điện cực từ 17 giây xuống chỉ còn 1,5 giây. Robot này sử dụng kim cấy ghép siêu nhỏ, mảnh hơn tế bào hồng cầu để chèn các sợi điện cực dẻo vào não một cách chính xác và tránh các mạch máu dày đặc.

Công ty của Elon Musk đạt đột phá công nghệ với thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây. Ảnh: Wccftech/znews.vn

Để giải quyết thách thức ở cấp độ micromet này, Neuralink đã tự phát triển một hệ thống kết hợp 6 kính hiển vi với công nghệ chụp cắt lớp quang học (OCT); cho phép robot đồng bộ hóa chuyển động của mô não và dự đoán đường đi với tốc độ mili giây.

Ngoài ra, bộ phận giữ kim dùng một lần được sử dụng trong robot phẫu thuật của Neuralink có chi phí sản xuất giảm tới 95%. Những bộ phận từng rất đắt đỏ này nay được cho là đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Các thử nghiệm ban đầu của Neuralink đã cho phép bệnh nhân liệt điều khiển cánh tay robot bằng ý nghĩ.

Neuralink cũng cho biết thêm, hiện đã có hơn 10.000 người trên toàn thế giới đã đăng ký và đang chờ đợi trong danh sách bệnh nhân của Neuralink để tham gia thử nghiệm. Công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành 20 ca phẫu thuật cấy ghép trên người vào cuối năm nay.