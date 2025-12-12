Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo znews.vn; doisongphapluat.com.vn)

(GLO)- Mới đây, Neuralink-Công ty chip não do tỷ phú Elon Musk sáng lập-đã công bố một bước tiến vượt bậc khi rút ngắn thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây; đồng thời giảm 95% chi phí sản xuất và mở rộng thử nghiệm cho bệnh nhân.

Cụ thể, Công ty này cho biết, robot phẫu thuật của họ đã rút ngắn đáng kể thời gian cấy ghép một sợi điện cực từ 17 giây xuống chỉ còn 1,5 giây. Robot này sử dụng kim cấy ghép siêu nhỏ, mảnh hơn tế bào hồng cầu để chèn các sợi điện cực dẻo vào não một cách chính xác và tránh các mạch máu dày đặc.

cong-ty-cua-elon-musk-dat-dot-pha-cong-nghe-voi-thoi-gian-cay-ghep-khong-tuong.jpg
Công ty của Elon Musk đạt đột phá công nghệ với thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây. Ảnh: Wccftech/znews.vn

Để giải quyết thách thức ở cấp độ micromet này, Neuralink đã tự phát triển một hệ thống kết hợp 6 kính hiển vi với công nghệ chụp cắt lớp quang học (OCT); cho phép robot đồng bộ hóa chuyển động của mô não và dự đoán đường đi với tốc độ mili giây.

Ngoài ra, bộ phận giữ kim dùng một lần được sử dụng trong robot phẫu thuật của Neuralink có chi phí sản xuất giảm tới 95%. Những bộ phận từng rất đắt đỏ này nay được cho là đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Các thử nghiệm ban đầu của Neuralink đã cho phép bệnh nhân liệt điều khiển cánh tay robot bằng ý nghĩ.

Neuralink cũng cho biết thêm, hiện đã có hơn 10.000 người trên toàn thế giới đã đăng ký và đang chờ đợi trong danh sách bệnh nhân của Neuralink để tham gia thử nghiệm. Công ty kỳ vọng sẽ hoàn thành 20 ca phẫu thuật cấy ghép trên người vào cuối năm nay.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trung Quốc ra mắt “siêu robot hình người” 6 tay

Trung Quốc ra mắt “siêu robot hình người” 6 tay

(GLO)- Tập đoàn Midea (Trung Quốc) vừa giới thiệu “siêu robot hình người” MIRO U. Đây là sản phẩm đầu tiên trên thế giới sở hữu thiết kế bánh xe, chân, 6 tay để đảm nhiệm các tác vụ công nghiệp phức tạp và tự động hóa với hiệu suất cao.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tổ chức Hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Gia Lai tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sáng 29-11, tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku, Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai) tổ chức hội thảo STEM-Robotics năm 2025 với chủ đề “Phát triển kỹ năng giảng dạy STEM Robotics: Xu hướng mới, thách thức và giải pháp thực tiễn”.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Tin tức công nghệ

(GLO)- Đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

null