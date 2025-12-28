Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Google sẽ triển khai tính năng mới cho phép người dùng chỉnh sửa địa chỉ Gmail

G.B (Theo LĐO, SGGPO, TNO)

(GLO)- Google sẽ triển khai tính năng mới cho phép người dùng chỉnh sửa địa chỉ Gmail chính mà không phải tạo tài khoản Google giúp sửa sai lựa chọn cũ song kèm các giới hạn và điều kiện chặt chẽ.

Ảnh: Internet

Trước đây, địa chỉ Gmail không chỉ là một công cụ liên lạc mà còn được xem như danh tính kỹ thuật số gắn liền với mỗi người dùng. Người dùng buộc phải gắn bó vĩnh viễn với tên email đã chọn và được xem là định danh chính. Vì vậy, việc đổi tên địa chỉ Gmail đồng nghĩa với việc phải lập một tài khoản mới hoặc chỉ có thể dùng các địa chỉ phụ.

Lần đầu tiên Google đã nới lỏng quy định đối với các tài khoản đang sử dụng Gmail. Hãng công nghệ Mỹ đang triển khai một tùy chọn mới cho phép người dùng chỉnh sửa địa chỉ Gmail, gồm cả các tài khoản kết thúc bằng “@gmail.com”.

Theo đó, người dùng có thể chọn một địa chỉ Gmail khác để thay thế địa chỉ cũ mà không cần tạo tài khoản Google hoàn toàn mới. Sau khi người dùng chọn địa chỉ Gmail mới, Google có thể giữ lại địa chỉ cũ như một địa chỉ phụ. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng vẫn có thể đăng nhập vào các dịch vụ của Google bằng cả hai địa chỉ.

Quan trọng hơn là toàn bộ dữ liệu trong tài khoản, bao gồm: thư điện tử, Google Drive, ảnh, lịch sử YouTube và các dịch vụ liên quan, vẫn được giữ nguyên.

Tuy nhiên, sự linh hoạt này kèm các giới hạn và điều kiện chặt chẽ, sau khi thay đổi địa chỉ Gmail người dùng sẽ không thể tạo địa chỉ email tài khoản Google mới trong vòng một năm và mỗi tài khoản chỉ được đổi địa chỉ tối đa 3 lần. Thêm đó, một số ứng dụng có thể bị đặt lại cài đặt, còn các nội dung cũ vẫn có thể hiển thị địa chỉ email ban đầu.

Hiện chưa rõ kế hoạch triển khai của Google có phủ sóng đến người dùng toàn cầu hay không nhưng dù sao tính năng mới trên được xem là một bước tiến lớn từ Google.

