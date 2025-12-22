Trung Quốc công bố chip điện toán quang học có tốc độ và hiệu suất gấp 100 lần chip AI của Nvidia

(GLO)- Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố loại chip điện toán quang học LightGen có tốc độ và hiệu suất năng lượng vượt xa phần cứng AI của Nvidia tới 100 lần. Công nghệ mới này đặc biệt hiệu quả trong các tác vụ tạo sinh như sản xuất video và tổng hợp hình ảnh.

Theo đó, chip LightGen được phát triển bởi đội ngũ từ Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), khai thác tốc độ ánh sáng để thực hiện khối lượng công việc AI phức tạp.

Chip LightGen khai thác tốc độ ánh sáng để thực hiện khối lượng công việc AI phức tạp. Ảnh: REUTERS/TTO

Nhóm nghiên cứu đã tích hợp hơn 2 triệu neuron quang học lên con chip có diện tích 136,5 mm², tạo nên mạng lưới tinh vi có khả năng xử lý hình ảnh độ phân giải cao, bối cảnh 3D và video.

Nghiên cứu này cung cấp một phương thức mới để kết nối các kiến trúc chip hiện đại với các tác vụ AI phức tạp hằng ngày mà không làm giảm hiệu suất; đồng thời đạt được tốc độ và hiệu quả vượt trội gấp nhiều lần, hướng tới một nền AI bền vững.

Về kiến trúc, nhóm nghiên cứu tạo ra một "không gian tiềm ẩn quang học" - nơi dữ liệu có thể lưu thông nhanh ở dạng nhỏ gọn nhất, giúp nén và tái cấu trúc thông tin hiệu quả.

Họ cũng sử dụng thuật toán huấn luyện không giám sát, cho phép LightGen học hỏi và sáng tạo bằng cách nhận diện các quy luật thống kê trong dữ liệu, tương tự như quá trình học tập của con người.

Theo ước tính thận trọng, LightGen đạt tốc độ tính toán hệ thống 3,57×104 TOPS và hiệu suất năng lượng đạt 6,64×102 TOPS/watt. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu suất tổng thể của nó vượt xa gấp 100 lần các dòng chip điện tử dẫn đầu thị trường như Nvidia A100.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, LightGen có thể đánh dấu bước chuyển dịch đáng kể trong phần cứng phục vụ AI tạo sinh, bằng cách biến điện toán quang tử thành một nền tảng cốt lõi có khả năng độc lập thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo phức tạp.