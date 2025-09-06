OpenAI “bắt tay” với Broadcom sản xuất chip AI

(GLO)- OpenAI sẽ “bắt tay” hợp tác với Tập đoàn bán dẫn Broadcom (Mỹ) sản xuất hàng loạt chip trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình từ năm 2025. Đây được xem là nỗ lực đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ và giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp GPU Nvidia.

Theo đó, trong một cuộc họp với nhà đầu tư vào ngày 4-9, ông Hock Tan-Giám đốc điều hành Broadcom đã thông báo tập đoàn này đã có thêm khách hàng lớn thứ 4 cho mảng kinh doanh chip AI tùy chỉnh, với cam kết đơn hàng trị giá 10 tỷ USD.

Chip AI của OpenAI dự kiến chỉ được sử dụng nội bộ, không bán ra thị trường. Ảnh minh họa: Internet

Dù không tiết lộ tên khách hàng này, song nhanh chóng sau đó OpenAI đã được xác nhận.

Thỏa thuận này được cho là sẽ mang lại nhu cầu “ngay lập tức và đáng kể” cho Broadcom, với việc giao chip dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2026. Chip AI của OpenAI dự kiến chỉ được sử dụng nội bộ, không bán ra thị trường.

Với động thái này, OpenAI sẽ đi theo chiến lược của các hãng công nghệ lớn như Google, Amazon và Meta Platforms, vốn tự thiết kế chip chuyên dụng riêng để vận hành tác vụ AI. Ngành công nghiệp AI đang chứng kiến nhu cầu khổng lồ về sức mạnh điện toán để huấn luyện và vận hành các mô hình.