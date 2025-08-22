Danh mục
OpenAI triển khai gói ChatGPT Go giá rẻ tại Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- OpenAI vừa tạo nên một bước ngoặt lớn trong chiến lược kinh doanh toàn cầu khi công bố ra mắt gói đăng ký ChatGPT Go dịch vụ giá rẻ tại Ấn Độ.

Ngày 19-8, OpenAI triển khai gói dịch vụ mới ChatGPT Go đầu tiên tại Ấn Độ, với mức phí 399 rupee (tương đương 4,57 USD) mỗi tháng. Đây là gói thuê bao ChatGPT Go có mức giá rẻ nhất từ trước tới nay, được OpenAI tung ra nhằm mở rộng thị trường lớn thứ hai tính theo cơ sở người dùng.

chatgpt.jpg
ChatGPT Go là gói thuê bao ChatGPT có mức giá rẻ nhất từ trước tới nay. Ảnh: Bhaskar English

ChatGPT Go có giá dưới 5 USD mỗi tháng, thấp hơn ChatGPT Plus (20 USD) và ChatGPT Pro (200 USD), với quyền truy cập mô hình AI mới nhất GPT-5. So với bản miễn phí, gói cung cấp số lượng tin nhắn, tạo hình ảnh, tải tệp tin gấp 10 lần, bộ nhớ cao gấp đôi, cho phép ghi nhớ bối cảnh các cuộc trò chuyện trước đó tốt hơn, giúp người dùng có trải nghiệm liền mạch khi làm các dự án dài. CEO OpenAI, Sam Altman, gọi đây là một bước tiến lớn so với các phiên bản mô hình trước đây của công ty.

Theo Nick Turley - Phó Chủ tịch OpenAI, gói ChatGPT Go cho phép xử lý tin nhắn, tạo hình ảnh và tải tệp nhanh gấp 10 lần so với bản miễn phí. Đồng thời, cải thiện khả năng ghi nhớ để đưa ra phản hồi cá nhân hóa hơn. Gói này được triển khai tại Ấn Độ trước, sau đó sẽ mở rộng sang các thị trường khác.

Ấn Độ hiện là thị trường lớn thứ 2 của OpenAI. Trong 90 ngày qua, ứng dụng ChatGPT ghi nhận hơn 29 triệu lượt tải tại quốc gia này nhưng chỉ mang về 3,6 triệu USD doanh thu. Với mức giá mới, OpenAI kỳ vọng tăng tỉ lệ người dùng trả phí.

Thị trường AI của Ấn Độ chủ yếu do các “ông lớn” công nghệ Mỹ như Alphabet và Meta, cùng với DeepSeek của Trung Quốc chiếm lĩnh. Quốc gia Nam Á này cũng đặt mục tiêu thu hút các nhà phát triển xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn và nhỏ trong khuôn khổ sáng kiến IndiaAI trị giá 1,2 tỷ USD.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các đối thủ cũng đang tích cực thâm nhập thị trường Ấn Độ. Tháng trước, nền tảng tìm kiếm AI Perplexity đã hợp tác với công ty viễn thông Bharti Airtel để cung cấp cho tất cả khách hàng Airtel gói đăng ký miễn phí 12 tháng dịch vụ Perplexity Pro. Dù không tặng kèm ưu đãi, chiến lược định giá rẻ của OpenAI được dự báo sẽ giúp ChatGPT mở rộng thị phần tại thị trường hơn 850 triệu người dùng internet này.

Cùng thời điểm đó, Google cũng công bố chương trình tặng gói đăng ký miễn phí một năm dịch vụ Google AI Pro cho sinh viên Ấn Độ từ 18 tuổi trở lên.

Việc ra mắt ChatGPT Go tại Ấn Độ cho thấy OpenAI đang tìm cách đa dạng hóa sản phẩm nhằm tiếp cận các phân khúc người dùng. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại động thái này sẽ mở đường cho việc tính phí sử dụng các tính năng AI về lâu dài.

