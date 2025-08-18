Ứng dụng ChatGPT trên di động cán mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu

(GLO)- Ứng dụng ChatGPT trên iOS và Android vừa cán mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu chỉ sau hai năm ra mắt.

Với tốc độ tăng trưởng vượt trội, ChatGPT đang bỏ xa các đối thủ như Grok, Claude và Copilot cả về doanh thu lẫn số lượt tải xuống, khẳng định vị trí dẫn đầu trên thị trường AI di động.

Ảnh: Getty Images

Theo dữ liệu mới nhất từ nhà cung cấp thông tin về các ứng dụng Appfigures, tính từ khi ra mắt vào tháng 5-2023, với 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu từ người dùng di động, doanh thu của ứng dụng ChatGPT cao gấp khoảng 30 lần so với tổng doanh thu trọn đời trên di động của các đối thủ như Claude, Copilot và Grok.

Từ đầu năm đến nay, ChatGPT đã thu về 1,35 tỷ USD, tăng trưởng 673% so với cùng kỳ năm 2024 (174 triệu USD). Trung bình, ứng dụng này tạo ra gần 193 triệu USD/tháng, tăng mạnh so với con số 25 triệu USD/tháng của năm trước.

Trong khi đó, Grok chỉ đạt khoảng 25,6 triệu USD từ tháng 1-2025 đến này, tức là đạt khoảng trung bình 3,6 triệu USD/tháng, tương đương 1,9% doanh thu của ChatGPT.

Doanh thu trung bình của một số ứng dụng AI trên mỗi lượt tải. Ảnh: Appfigures

Thị trường Mỹ chiếm 38% tổng doanh thu của ứng dụng này với mức chi tiêu trung bình trên mỗi lượt tải của ChatGPT khoảng 10 USD. Đức xếp vị trí thứ hai (5,3%).

Về số lượt cài đặt, ChatGPT tiếp tục dẫn đầu với 690 triệu lượt tải toàn cầu, trong khi Grok mới chỉ đạt 39,5 triệu lượt. Trung bình mỗi tháng, ChatGPT được tải xuống khoảng 45 triệu lần, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong năm 2025 đến nay, ChatGPT đã có thêm 318 triệu lượt tải mới, gấp 2,8 lần so với 113 triệu lượt cùng kỳ năm trước, trong đó Ấn Độ đứng đầu với 13,7% tổng số lượt tải, tiếp theo là Mỹ với 10,3%.

Với mức tăng trưởng vượt trội về cả doanh thu và lượt tải xuống, ChatGPT tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường ứng dụng AI trên thiết bị di động.