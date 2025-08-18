Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360

Ứng dụng ChatGPT trên di động cán mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG

(GLO)- Ứng dụng ChatGPT trên iOS và Android vừa cán mốc 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu chỉ sau hai năm ra mắt.

Với tốc độ tăng trưởng vượt trội, ChatGPT đang bỏ xa các đối thủ như Grok, Claude và Copilot cả về doanh thu lẫn số lượt tải xuống, khẳng định vị trí dẫn đầu trên thị trường AI di động.

gettyimages-2195918462.jpg
Ảnh: Getty Images

Theo dữ liệu mới nhất từ nhà cung cấp thông tin về các ứng dụng Appfigures, tính từ khi ra mắt vào tháng 5-2023, với 2 tỷ USD doanh thu toàn cầu từ người dùng di động, doanh thu của ứng dụng ChatGPT cao gấp khoảng 30 lần so với tổng doanh thu trọn đời trên di động của các đối thủ như Claude, Copilot và Grok.

Từ đầu năm đến nay, ChatGPT đã thu về 1,35 tỷ USD, tăng trưởng 673% so với cùng kỳ năm 2024 (174 triệu USD). Trung bình, ứng dụng này tạo ra gần 193 triệu USD/tháng, tăng mạnh so với con số 25 triệu USD/tháng của năm trước.

Trong khi đó, Grok chỉ đạt khoảng 25,6 triệu USD từ tháng 1-2025 đến này, tức là đạt khoảng trung bình 3,6 triệu USD/tháng, tương đương 1,9% doanh thu của ChatGPT.

bieudo.jpg
Doanh thu trung bình của một số ứng dụng AI trên mỗi lượt tải. Ảnh: Appfigures

Thị trường Mỹ chiếm 38% tổng doanh thu của ứng dụng này với mức chi tiêu trung bình trên mỗi lượt tải của ChatGPT khoảng 10 USD. Đức xếp vị trí thứ hai (5,3%).

Về số lượt cài đặt, ChatGPT tiếp tục dẫn đầu với 690 triệu lượt tải toàn cầu, trong khi Grok mới chỉ đạt 39,5 triệu lượt. Trung bình mỗi tháng, ChatGPT được tải xuống khoảng 45 triệu lần, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong năm 2025 đến nay, ChatGPT đã có thêm 318 triệu lượt tải mới, gấp 2,8 lần so với 113 triệu lượt cùng kỳ năm trước, trong đó Ấn Độ đứng đầu với 13,7% tổng số lượt tải, tiếp theo là Mỹ với 10,3%.

Với mức tăng trưởng vượt trội về cả doanh thu và lượt tải xuống, ChatGPT tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường ứng dụng AI trên thiết bị di động.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

“Lộ” thông tin ngày Apple ra mắt iPhone 17

Tin tức công nghệ

(GLO)-Nhiều nguồn tin từ giới công nghệ cho biết Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9-9 tới. Thông tin này được trích dẫn từ tài liệu của một số nhà mạng tại Đức và được đăng tải trên các trang tin công nghệ lớn như MacRumors, 9to5Mac, PhoneArena, Tom’s Guide và El País.

Giáo sư GS Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản): Tôi tin vào năng lực của thế hệ trẻ Việt Nam

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Với tầm ảnh hưởng quốc tế, Giáo sư Tsuyoshi Nakaya (Đại học Kyoto, Nhật Bản) đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc hỗ trợ xây dựng Nhóm nghiên cứu Vật lý Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) thuộc Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE).

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Điểm tựa chuyển đổi số của tỉnh

Tin tức công nghệ

(GLO)- Ở Gia Lai, Trung tâm Chuyển đổi số giữ vai trò “hạt nhân công nghệ”, đảm nhiệm quản lý, giám sát và khai thác vận hành các nền tảng, ứng dụng và dữ liệu số, trở thành điểm tựa giúp tỉnh hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan do Tổng thống Pháp trao tặng

Tin tức công nghệ

(GLO)-Tổng thống Pháp vừa ký sắc lệnh trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh hạng Sĩ quan cho Giáo sư Trần Thanh Vân-Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam ở Pháp, Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) và Giáo sư Lê Kim Ngọc-Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em Việt Nam tại Pháp.

null