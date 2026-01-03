Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào năm 2027

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Apple sẽ dời ngày ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 thay vì cuối 2026. Nếu tin tức chính xác, đây sẽ là thay đổi lớn trong chu kỳ ra mắt iPhone sau 20 năm.

Theo một số thông tin, Apple dự kiến sẽ không ra mắt phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn trong năm 2026. Điều này cho thấy công ty có thể đang thay đổi đáng kể chu kỳ ra mắt iPhone hàng năm.

iphone-18.jpg
Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: vietnamnet.vn

Mặc dù iPhone 17 đạt thành công lớn vào năm 2025, iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến chỉ xuất hiện vào năm 2027, khiến iPhone 17 tiếp tục là mẫu iPhone mới nhất trong hơn 18 tháng.

Theo đó, Apple được cho là sẽ không bán iPhone 18 trong năm 2026. Thay vào đó, hãng dự kiến ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone màn hình gập vào mùa thu như thông lệ, còn iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ được giữ lại đến mùa xuân năm 2027, ra mắt cùng iPhone 18e và iPhone Air 2.

Trong hơn một thập kỷ, Apple luôn giới thiệu toàn bộ dòng iPhone chủ lực vào mùa thu, thường là tháng 9, với các phiên bản được ra mắt cùng lúc. Tuy nhiên, mô hình này được cho là sẽ thay đổi từ năm nay, khi Apple nhiều khả năng chia lịch ra mắt iPhone thành hai đợt riêng biệt thay vì công bố toàn bộ sản phẩm trong một sự kiện. Theo chiến lược mới, các mẫu cao cấp sẽ được ưu tiên ra mắt vào mùa thu, trong khi các phiên bản tiêu chuẩn hoặc giá thấp hơn sẽ bị lùi sang năm sau.

Việc ra mắt tất cả cùng một lúc sẽ khiến các sản phẩm tự cạnh tranh lẫn nhau và giảm hiệu suất bán hàng. Thay vào đó, một lịch trình ra mắt giãn cách sẽ giúp tăng khả năng nhận diện, kéo dài vòng đời bán hàng và đặc biệt là tránh việc doanh số chỉ tập trung dồn cục vào một thời điểm trong năm.

Nếu đúng như dự đoán, đây sẽ là lần đầu tiên Apple bỏ qua một năm dương lịch mà không giới thiệu một mẫu iPhone tiêu chuẩn mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử dòng sản phẩm.

