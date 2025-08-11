Danh mục
GPT-5 của OpenAI vấp phải làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)-OpenAI vừa ra mắt mô hình AI thế hệ mới GPT-5 vào ngày 7-8, nhưng chỉ sau chưa đầy một ngày, mạng xã hội đã tràn ngập các ý kiến chê bai, đặc biệt trên trang công nghệ Reddit.

Theo TechCrunch, ngay sau buổi phát trực tiếp kéo dài một giờ do CEO của OpenAI Sam Altman giới thiệu các tính năng và cải tiến so với GPT-4o, một chủ đề mang tên “GPT-5 is horrible” (tạm dịch GPT-5 thật là kinh khủng) đã xuất hiện và nhanh chóng thu hút khoảng 4.500 lượt ủng hộ và hơn 1.700 bình luận, trong đó phần lớn bày tỏ sự thất vọng.

Nhiều người dùng cho rằng GPT-5 chỉ trả lời ngắn hơn, chất lượng không cao hơn các phiên bản trước, đồng thời áp dụng nhiều hạn chế hơn. Một số khác bày tỏ mong muốn OpenAI duy trì song song các mô hình cũ như GPT-4o và 4.1 trong thời gian cải thiện GPT-5.

adobestock-743804648-editorial-u.jpg
Ảnh: Adobe Illustrator

Ngoài ra, OpenAI cũng bị chỉ trích từ người dùng gói ChatGPT Plus khi mô hình GPT-5 Thinking bị giới hạn 200 tin nhắn/tuần và không còn cung cấp nhiều tùy chọn mô hình như trước.

Ngay cả, ông Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, cũng tham gia chỉ trích, khẳng định mô hình Grok 4 Heavy của xAI đã vượt trội hơn GPT-5 từ trước khi ra mắt.

Trước sức ép từ cộng đồng, OpenAI đã chính thức công bố các điều chỉnh nhằm giải quyết những lo ngại này, như: tăng gấp đôi giới hạn tin nhắn cho người dùng gói Plus và Team; “hồi sinh” mô hình GPT-4o; người dùng Plus và Team có thể kích hoạt lại nó thông qua tùy chọn 'Show legacy models' trên giao diện web.

OpenAI cũng sẽ bổ sung các phiên bản "mini" của GPT-5 để người dùng có thể tiếp tục trò chuyện sau khi chạm đến giới hạn của mô hình đầy đủ.

Trong một phiên hỏi đáp trên Reddit, CEO Sam Altman cũng hé lộ khả năng sẽ có một gói trả phí mới với mức giá nằm giữa 20 USD (Plus) và 200 USD (Pro) để phục vụ nhiều đối tượng người dùng hơn. Công ty cũng thừa nhận đã có sự cố kỹ thuật với bộ tự động chuyển đổi mô hình khi ra mắt, dẫn đến chất lượng phản hồi kém trong thời gian đầu.

