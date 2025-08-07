Danh mục
OpenAI cho phép Chính phủ Mỹ sử dụng phiên bản ChatGPT Enterprise giá 1 USD

G.B (Theo TTXVN/Vietnam+, laodong.vn)

(GLO)- OpenAI cho phép Chính phủ Mỹ sử dụng ChatGPT Enterprise trong một năm với giá 1 USD nhằm đẩy mạnh ứng dụng AI vào hoạt động công vụ.

bieutuongg.jpg
Biểu tượng chatbot ChatGPT của Công ty OpenAl. Ảnh: AFP/Nguồn TTXVN

Ngày 6-8, Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI thông báo cho phép Chính phủ Mỹ sử dụng phiên bản ChatGPT dành cho doanh nghiệp (ChatGPT Enterprise) trong vòng một năm và chỉ thu phí 1 USD cho dịch vụ này. Theo đó, các nhân viên liên bang thuộc nhánh hành pháp sẽ được truy cập ChatGPT Enterprise thông qua thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Quản lý Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA).

“Bằng cách cung cấp cho nhân viên chính phủ các công cụ AI mạnh mẽ và an toàn, chúng tôi có thể giúp họ giải quyết vấn đề cho nhiều người hơn và nhanh chóng hơn”-Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI nêu rõ.

Cũng theo Công ty, ChatGPT Enterprise không sử dụng dữ liệu doanh nghiệp để huấn luyện hoặc cải thiện các mô hình của OpenAI và quy định tương tự cũng sẽ được áp dụng cho việc sử dụng ở cấp liên bang.

OpenAI đã công bố sáng kiến nhằm mang các công cụ AI tiên tiến đến cho các nhân viên Chính phủ Mỹ vào đầu năm 2025. Thông tin này của OpenAI đưa ra cùng lúc Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trao cho OpenAI hợp đồng trị giá 200 triệu USD để đưa AI tạo sinh vào phục vụ quân đội.

Trong một bài đăng trên blog OpenAI cho biết, đây là hợp đồng đầu tiên trong sáng kiến mới mang tên OpenAI for Government, trong đó bao gồm cả sản phẩm ChatGPT Gov hiện tại. Sáng kiến này nhằm cung cấp cho các cơ quan chính phủ Mỹ quyền truy cập vào các mô hình AI tùy chỉnh phục vụ mục đích an ninh quốc gia, hỗ trợ vận hành và định hướng lộ trình sản phẩm.

