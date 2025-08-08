Trump Media thử nghiệm công cụ tìm kiếm AI dựa trên nền tảng Perplexity

(GLO)-Công ty truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), đang tiến hành thử nghiệm tính năng tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên công nghệ của Perplexity, để dùng cho mạng xã hội Truth Social .

Theo thông báo, tính năng mới mang tên Truth Search AI hiện đã khả dụng trên phiên bản web và sẽ được thử nghiệm trên các hệ điều hành iOS và Android trong thời gian tới.

Truth Search AI có cơ chế hoạt động như các công cụ tìm kiếm ứng dụng AI hiện nay, như tổng hợp và tóm tắt thông tin từ nhiều nguồn khác nhau thay vì chỉ hiển thị danh sách liên kết như công cụ tìm kiếm truyền thống.

Ảnh: Stock Titan

Tuy nhiên, sản phẩm mới cũng đặt ra một số câu hỏi về sự thiên lệch trong kết quả tìm kiếm. Theo tờ The National (Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất - UAE), khi thử nghiệm công cụ này, hệ thống có xu hướng lấy nội dung từ các nguồn tin nghiêng về quan điểm bảo thủ.

Trong khi đó, trang 404Media ghi nhận một số kết quả có tính chất trung lập hoặc mang tính phân tích. Chẳng hạn, khi được hỏi về tình hình kinh tế Mỹ, hệ thống trả lời rằng nền kinh tế đang “đối mặt với nhiều khó khăn”.

Perplexity từng đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến bản quyền. Hồi tháng 6, hãng tin BBC dọa kiện start-up này với cáo buộc Perplexity sử dụng nội dung độc quyền của hãng mà không xin phép.

Perplexity phản bác rằng cáo buộc này “mang tính thao túng và cơ hội”. Trước đó, năm 2024, Dow Jones, đơn vị xuất bản Wall Street Journal, và New York Post cũng khởi kiện Perplexity vì hành vi xâm phạm bản quyền.