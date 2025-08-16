Danh mục
Đàm phán bán 6 tỷ USD cổ phần: OpenAI có thể trở thành startup giá trị nhất thế giới

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 15-8, nhiều nguồn tin nước ngoài cho hay, OpenAI đang chuẩn bị cho một thương vụ bán thứ cấp khoảng 6 tỷ USD cổ phần, qua đó định giá công ty ở mức 500 tỷ USD.

Các cổ phần này sẽ được nhân viên và cựu nhân viên OpenAI bán lại cho nhóm nhà đầu tư, gồm: Thrive Capital, SoftBank và Dragoneer Investment Group. Các bên hiện vẫn trong giai đoạn đầu đàm phán và chi tiết có thể thay đổi.

Cũng theo các nguồn tin này, chỉ những nhân viên và cựu nhân viên đã làm việc ít nhất hai năm tại OpenAI mới đủ điều kiện tham gia. Các nhà đầu tư hiện hữu không được phép bán cổ phần trong vòng này.

108026796-1724873704599-gettyima.jpg

Nếu thành công, thương vụ này sẽ giúp OpenAI trở thành start-up có giá trị lớn nhất thế giới, vượt qua cả SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Theo Bloomberg, công ty được kỳ vọng đạt doanh thu 12,7 tỷ USD trong năm 2025, tăng gấp ba lần so với năm 2024 (3,7 tỷ USD).

Mới đây, OpenAI ra mắt GPT-5, mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất được đánh giá nhanh hơn, thông minh hơn và hữu ích hơn so với các phiên bản trước, nhưng cũng vấp phải nhiều chỉ trích.

