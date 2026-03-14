Apple “trình làng” MacBook Neo, giá khởi điểm chỉ 599 USD

(GLO)- Apple vừa “trình làng” MacBook Neo với mức giá khởi điểm chỉ 599 USD. Dòng sản phẩm này đã phá vỡ sự độc tôn trong phân khúc giá phổ thông của các nhà sản xuất máy tính Windows và dự kiến thúc đẩy doanh số Apple trong năm nay.

MacBook Neo thu hút người dùng nhờ ngoại hình nhôm nguyên khối chắc chắn, với kiểu dáng gần giống MacBook Air. Cân nặng của máy là 1,2 kg, nhẹ hơn một chút so với MacBook Air cùng kích thước.

MacBook Neo có nhiều màu sắc để lựa chọn. Ảnh: Apple

Màn hình Liquid Retina 13 inch mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và độ phân giải hiển thị vượt trội so với các máy tính PC cùng tầm giá. Thiết bị được trang bị vi xử lý A18 Pro, có thể xử lý các tác vụ làm việc cơ bản. Trên màn hình có camera FaceTime HD 1080p cùng 2 micro để đàm thoại.

MacBook Neo có 2 cổng USB-C để kết nối phụ kiện hoặc màn hình ngoài, đều có thể được sử dụng để sạc. Sản phẩm cũng bao gồm 1 giắc cắm tai nghe để phát âm thanh có dây. Wi-Fi 6E cung cấp kết nối không dây nhanh chóng và Bluetooth 6 đảm bảo kết nối không dây đáng tin cậy cho các thiết bị ngoại vi và phụ kiện.

Tương tự các dòng máy giá thấp khác của Apple, sản phẩm cũng có nhiều màu sắc để lựa chọn là hồng nhạt, xanh chàm, bạc và vàng. MacBook Neo có pin 16 tiếng, thấp hơn một chút so với MacBook Air cùng kích thước nhưng thừa đủ dùng cho cả ngày.

MacBook Neo được thiết kế từ đầu để trở thành chiếc MacBook có lượng khí thải carbon thấp nhất của Apple. Ảnh: Apple

Đáng chú ý, MacBook Neo được thiết kế từ đầu để trở thành chiếc MacBook có lượng khí thải carbon thấp nhất của Apple và đưa công ty tiến gần hơn đến mục tiêu trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi cung ứng vào năm 2030. Sản phẩm này có 60% vật liệu tái chế - tỷ lệ cao nhất trong tất cả các dòng sản phẩm của Apple.

Sự xuất hiện của MacBook Neo mang lại lợi thế to lớn cho Apple. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce vừa công bố một báo cáo chi tiết dự báo rất khả quan, cho rằng Apple có thể bán được từ 4-5 triệu chiếc MacBook Neo trong năm nay.