Apple “trình làng” MacBook Neo, giá khởi điểm chỉ 599 USD

NHÃ UYÊN (theo Znews, VnExpress, Apple)

(GLO)- Apple vừa “trình làng” MacBook Neo với mức giá khởi điểm chỉ 599 USD. Dòng sản phẩm này đã phá vỡ sự độc tôn trong phân khúc giá phổ thông của các nhà sản xuất máy tính Windows và dự kiến thúc đẩy doanh số Apple trong năm nay.

MacBook Neo thu hút người dùng nhờ ngoại hình nhôm nguyên khối chắc chắn, với kiểu dáng gần giống MacBook Air. Cân nặng của máy là 1,2 kg, nhẹ hơn một chút so với MacBook Air cùng kích thước.

MacBook Neo có nhiều màu sắc để lựa chọn. Ảnh: Apple

Màn hình Liquid Retina 13 inch mang lại chất lượng hiển thị sắc nét và độ phân giải hiển thị vượt trội so với các máy tính PC cùng tầm giá. Thiết bị được trang bị vi xử lý A18 Pro, có thể xử lý các tác vụ làm việc cơ bản. Trên màn hình có camera FaceTime HD 1080p cùng 2 micro để đàm thoại.

MacBook Neo có 2 cổng USB-C để kết nối phụ kiện hoặc màn hình ngoài, đều có thể được sử dụng để sạc. Sản phẩm cũng bao gồm 1 giắc cắm tai nghe để phát âm thanh có dây. Wi-Fi 6E cung cấp kết nối không dây nhanh chóng và Bluetooth 6 đảm bảo kết nối không dây đáng tin cậy cho các thiết bị ngoại vi và phụ kiện.

Tương tự các dòng máy giá thấp khác của Apple, sản phẩm cũng có nhiều màu sắc để lựa chọn là hồng nhạt, xanh chàm, bạc và vàng. MacBook Neo có pin 16 tiếng, thấp hơn một chút so với MacBook Air cùng kích thước nhưng thừa đủ dùng cho cả ngày.

MacBook Neo được thiết kế từ đầu để trở thành chiếc MacBook có lượng khí thải carbon thấp nhất của Apple. Ảnh: Apple

Đáng chú ý, MacBook Neo được thiết kế từ đầu để trở thành chiếc MacBook có lượng khí thải carbon thấp nhất của Apple và đưa công ty tiến gần hơn đến mục tiêu trung hòa carbon trên toàn bộ chuỗi cung ứng vào năm 2030. Sản phẩm này có 60% vật liệu tái chế - tỷ lệ cao nhất trong tất cả các dòng sản phẩm của Apple.

Sự xuất hiện của MacBook Neo mang lại lợi thế to lớn cho Apple. Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce vừa công bố một báo cáo chi tiết dự báo rất khả quan, cho rằng Apple có thể bán được từ 4-5 triệu chiếc MacBook Neo trong năm nay.

Apple ra mắt 2 mẫu màn hình mới, giá từ 45-98 triệu đồng

(GLO)- 2 mẫu màn hình mới là Studio Display thế hệ 2 và Studio Display XDR vừa được Apple cho ra mắt với giá bán từ 45-98 triệu đồng. Hãng cho biết bộ đôi này được tối ưu cho máy tính Mac, phục vụ nhiều đối tượng từ người dùng phổ thông đến chuyên nghiệp.

Bổ sung dịch vụ truy nhập internet 5G vào diện bắt buộc quản lý chất lượng

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2020/TT-BTTTT quy định danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng. Đáng chú ý, dịch vụ truy nhập internet 5G được bổ sung vào nhóm dịch vụ phải công bố và chịu kiểm tra chất lượng theo quy định.

