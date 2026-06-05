Trung Quốc đưa hàng nghìn máy chủ xuống đáy biển phục vụ AI

(GLO)- Trung Quốc đang đẩy mạnh một hướng đi mới trong cuộc đua hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI): xây dựng các trung tâm dữ liệu dưới đáy biển.

Nước này đã triển khai hàng nghìn máy chủ đặt trong các khoang kín dưới biển nhằm giải quyết bài toán tiêu thụ điện năng và làm mát cho các hệ thống AI ngày càng lớn.

Việc đưa trung tâm dữ liệu AI xuống biển giúp cắt giảm chi phí điện năng. Ảnh: Xinhua/Znews

Dự án được triển khai ngoài khơi đảo Hải Nam. Các cụm máy chủ được đặt trong những mô-đun thép kín, chìm dưới đáy biển và kết nối với đất liền bằng cáp quang tốc độ cao.

Nước biển đóng vai trò như một hệ thống làm mát tự nhiên, giúp giảm đáng kể lượng điện năng tiêu thụ so với các trung tâm dữ liệu truyền thống trên mặt đất.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tính toán cho AI bùng nổ trong những năm gần đây đã khiến các trung tâm dữ liệu trở thành những “cỗ máy ngốn điện”. Hệ thống làm mát thường chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi phí vận hành.

Việc tận dụng môi trường biển với nhiệt độ ổn định giúp giảm chi phí năng lượng, đồng thời hạn chế phát thải carbon.

Các đơn vị vận hành cho biết một mô-đun dưới biển có thể chứa hàng trăm máy chủ hiệu năng cao. Khi mở rộng quy mô, toàn bộ hệ thống có khả năng xử lý khối lượng công việc tương đương các trung tâm dữ liệu lớn phục vụ AI, điện toán đám mây và mô hình ngôn ngữ lớn.

Không chỉ Trung Quốc, ý tưởng đặt trung tâm dữ liệu dưới biển từng được nhiều tập đoàn công nghệ nghiên cứu. Tuy nhiên, việc Trung Quốc triển khai ở quy mô lớn cho thấy nước này đang tìm kiếm lợi thế mới trong cuộc cạnh tranh phát triển AI toàn cầu. Trong bối cảnh các công ty công nghệ liên tục đầu tư vào mô hình AI thế hệ mới, nhu cầu về năng lực tính toán và điện năng được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Bên cạnh lợi ích về tiết kiệm năng lượng, các trung tâm dữ liệu dưới biển còn có ưu điểm giảm diện tích sử dụng đất và hạn chế tác động của nhiệt thải đối với khu dân cư.

Tuy nhiên, mô hình này cũng đặt ra nhiều thách thức như chi phí xây dựng ban đầu cao, công tác bảo trì phức tạp và yêu cầu đảm bảo an toàn cho hệ sinh thái biển.

Giới quan sát nhận định việc Trung Quốc đầu tư mạnh vào hạ tầng dữ liệu dưới biển phản ánh chiến lược dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tính toán khổng lồ của AI.

Nếu chứng minh được hiệu quả kinh tế và kỹ thuật, mô hình này có thể trở thành xu hướng mới của ngành trung tâm dữ liệu trong tương lai, khi các quốc gia và doanh nghiệp tìm cách cân bằng giữa phát triển AI và mục tiêu tiết kiệm năng lượng.