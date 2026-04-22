AI Trung Quốc tăng tốc thương mại hóa, hướng tới lợi nhuận

(GLO)- Làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang chuyển sang giai đoạn thực dụng hơn, khi các doanh nghiệp tập trung vào khả năng tạo doanh thu thay vì chỉ chạy đua công nghệ.

Từ thương mại điện tử đến sản xuất, AI đang được tích hợp sâu nhằm tối ưu vận hành, giảm chi phí và mở ra nguồn lợi nhuận mới.

Một trong những hướng đi nổi bật là đưa AI trực tiếp vào hoạt động kinh doanh. Các nền tảng như Alibaba đã ứng dụng AI để hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu tìm nguồn hàng, xây dựng gian hàng đến xử lý logistics và tính toán hiệu quả kinh doanh. Nhờ đó, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường được rút ngắn đáng kể, giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh và sinh lời.

Robot Walker X chơi cờ tướng tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) ở Thượng Hải vào tháng 6-2021. Ảnh: China Daily

Song song đó, AI tại Trung Quốc ngày càng phát triển theo hướng chuyên sâu, gắn với từng lĩnh vực cụ thể như sinh học, năng lượng, sản xuất hay chuỗi cung ứng. Thay vì phát triển các mô hình tổng quát, nhiều doanh nghiệp lựa chọn giải quyết bài toán thực tế của từng ngành, qua đó nhanh chóng chuyển đổi công nghệ thành sản phẩm thương mại. Đây được xem là con đường ngắn hơn để tạo doanh thu bền vững.

Lợi thế của Trung Quốc còn nằm ở hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh, từ phần mềm đến phần cứng. Các doanh nghiệp không chỉ phát triển AI mà còn cung cấp thiết bị, linh kiện và hạ tầng phục vụ trung tâm dữ liệu. Nhu cầu toàn cầu gia tăng giúp nhiều công ty mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời cải thiện biên lợi nhuận so với hoạt động trong nước.

Đáng chú ý, AI đang dần trở thành “hạ tầng tạo dòng tiền” thay vì chỉ là công nghệ mang tính trình diễn. Sau giai đoạn đầu tư mạnh mẽ, thị trường bắt đầu sàng lọc, buộc các doanh nghiệp phải chứng minh hiệu quả kinh tế thực sự của các sản phẩm AI. Điều này khiến cuộc đua không còn nằm ở quy mô mô hình mà chuyển sang khả năng ứng dụng và thương mại hóa.

Tuy vậy, quá trình này vẫn đối mặt với nhiều thách thức như cạnh tranh quốc tế, rào cản công nghệ và vấn đề pháp lý. Để mở rộng thị trường, một số doanh nghiệp Trung Quốc phải tìm kiếm hợp tác với đối tác nước ngoài nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến vận hành và tuân thủ quy định.

Nhìn chung, chiến lược phát triển AI của Trung Quốc đang cho thấy bước chuyển rõ rệt từ nghiên cứu sang ứng dụng. Việc đưa AI vào từng mắt xích của nền kinh tế không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng mới, định hình một làn sóng công nghệ mang tính thực tiễn và hướng mạnh đến lợi nhuận.