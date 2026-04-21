Siêu AI Anthropic và nỗi lo vượt tầm kiểm soát toàn cầu

(GLO)- Sự xuất hiện của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới do Anthropic (công ty trí tuệ nhân tạo của Mỹ có trụ sở tại San Francisco) phát triển đang làm dấy lên làn sóng lo ngại toàn cầu, buộc các chính phủ và tổ chức tài chính lớn phải nhanh chóng vào cuộc giám sát chặt chẽ.

Theo các nguồn tin, một số mô hình AI tiên tiến của Anthropic - được mô tả là “siêu AI” - đã cho thấy năng lực vượt trội trong việc phát hiện lỗ hổng bảo mật quy mô lớn.

Công ty này tuyên bố các hệ thống của họ có thể tìm ra hàng nghìn lỗ hổng nghiêm trọng trong các phần mềm, hệ điều hành và trình duyệt phổ biến, bao gồm cả những lỗi tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Điều này mở ra tiềm năng ứng dụng rất lớn trong an ninh mạng, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại nếu công nghệ bị khai thác sai mục đích.

Giới chức toàn cầu giám sát chặt chẽ mô hình AI "siêu việt" của Anthropic. Ảnh minh họa: AFP

Các chuyên gia cảnh báo, trong tay các “tác nhân xấu”, năng lực này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, an toàn công cộng và thậm chí là an ninh quốc gia. Đây cũng là lý do khiến giới chức tại Mỹ, Anh cùng nhiều quốc gia phải tăng cường giám sát, thậm chí tổ chức các cuộc họp khẩn để đánh giá rủi ro từ công nghệ AI mới nổi.

Không chỉ dừng ở khía cạnh kỹ thuật, vấn đề còn trở nên nhạy cảm khi liên quan đến quân sự và giám sát xã hội. Mâu thuẫn giữa Anthropic và Chính phủ Mỹ là ví dụ điển hình. Washington từng yêu cầu quyền truy cập rộng rãi vào các mô hình AI phục vụ mục đích an ninh, nhưng công ty này từ chối nếu công nghệ bị sử dụng cho giám sát đại trà hoặc vũ khí tự động.

Sự bất đồng này đã đẩy căng thẳng lên cao, khi phía Mỹ thậm chí xếp Anthropic vào diện “rủi ro an ninh quốc gia” và yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công nghệ của hãng. Quyết định chưa từng có tiền lệ này phản ánh nỗi lo ngày càng lớn của Chính phủ Mỹ trước khả năng AI phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát.

Trong khi đó, phía Anthropic lại nhấn mạnh lập trường ưu tiên an toàn và đạo đức, cho rằng các hệ thống AI hiện nay chưa đủ đáng tin cậy để sử dụng trong các kịch bản nhạy cảm như chiến tranh hay giám sát quy mô lớn. Tranh chấp này không chỉ là vấn đề riêng của một doanh nghiệp, mà còn phản ánh cuộc tranh luận rộng hơn về cách quản trị AI trong kỷ nguyên mới.

Có thể thấy, “siêu AI” đang đặt thế giới trước một nghịch lý: càng mạnh mẽ, càng hữu ích thì cũng càng tiềm ẩn rủi ro. Chính vì vậy, xu hướng chung hiện nay là tăng cường giám sát, thiết lập các rào cản pháp lý và đạo đức nhằm đảm bảo công nghệ này phục vụ con người, thay vì trở thành mối đe dọa toàn cầu.