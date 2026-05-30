FPT AI Factory thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy ngành y tế phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và hiệu quả hơn.

Tại Việt Nam, việc xây dựng các nền tảng hạ tầng AI quy mô lớn đang mở ra cơ hội đưa những ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và trải nghiệm của người dân.

Đội ngũ y bác sỹ tham gia phát triển AI cùng các kỹ sư phần mềm. Ảnh: Vietnamplus

Một trong những mô hình tiêu biểu hiện nay là sự phối hợp giữa Bệnh viện E và FPT trong phát triển nền tảng AI tạo sinh y tế VEM.AI dành cho đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

Theo đó, bệnh viện đóng vai trò môi trường lâm sàng thực tế, VEM.AI là lớp ứng dụng phục vụ chuyên môn, còn FPT AI Factory cung cấp hạ tầng tính toán và vận hành cho toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.

Nhờ đó, quá trình thử nghiệm, tối ưu mô hình theo phản hồi từ đội ngũ y bác sĩ được rút ngắn đáng kể, giúp các giải pháp AI nhanh chóng đi từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế trong môi trường bệnh viện.

FPT AI Factory là hạ tầng công nghệ cốt lõi cho phát triển AI Y tế Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus

Theo các chuyên gia, AI trong y tế không chỉ đòi hỏi năng lực xử lý dữ liệu lớn mà còn phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về độ chính xác, bảo mật và khả năng vận hành ổn định. Nếu thiếu hạ tầng phù hợp, quá trình nghiên cứu, đào tạo và triển khai các mô hình AI thường kéo dài, tốn kém và khó mở rộng.

Thực tế cho thấy, VEM.AI đang hỗ trợ đội ngũ bác sĩ xử lý thông tin y khoa hiệu quả hơn, giảm thời gian dành cho các thao tác hành chính và tối ưu quy trình khám chữa bệnh.

Không dừng lại ở một ứng dụng riêng lẻ, FPT AI Factory được định hướng trở thành nền tảng công nghệ cốt lõi cho các giải pháp AI theo ngành dọc, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Mô hình kết hợp giữa tri thức chuyên môn của bệnh viện, năng lực phát triển phần mềm và hạ tầng tính toán hiện đại đang tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh, góp phần xây dựng hệ sinh thái AI y tế tự chủ tại Việt Nam.

Đây cũng được xem là bước đi quan trọng để ngành y tế tận dụng sức mạnh của AI trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện trong tương lai.