Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

FPT AI Factory thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo Vietnamplus, SGGPO)

(GLO)- Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy ngành y tế phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và hiệu quả hơn.

Tại Việt Nam, việc xây dựng các nền tảng hạ tầng AI quy mô lớn đang mở ra cơ hội đưa những ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và trải nghiệm của người dân.

ung-dung-tri-tue-nhan-tao-ai-thong-minh-trong-nganh-y-te.jpg
Đội ngũ y bác sỹ tham gia phát triển AI cùng các kỹ sư phần mềm. Ảnh: Vietnamplus

Một trong những mô hình tiêu biểu hiện nay là sự phối hợp giữa Bệnh viện E và FPT trong phát triển nền tảng AI tạo sinh y tế VEM.AI dành cho đội ngũ bác sĩ Việt Nam.

Theo đó, bệnh viện đóng vai trò môi trường lâm sàng thực tế, VEM.AI là lớp ứng dụng phục vụ chuyên môn, còn FPT AI Factory cung cấp hạ tầng tính toán và vận hành cho toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.

Nhờ đó, quá trình thử nghiệm, tối ưu mô hình theo phản hồi từ đội ngũ y bác sĩ được rút ngắn đáng kể, giúp các giải pháp AI nhanh chóng đi từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế trong môi trường bệnh viện.

ha-tang-fpt-ai-factory-thuc-day-chuyen-doi-so-y-te.jpg
FPT AI Factory là hạ tầng công nghệ cốt lõi cho phát triển AI Y tế Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus

Theo các chuyên gia, AI trong y tế không chỉ đòi hỏi năng lực xử lý dữ liệu lớn mà còn phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về độ chính xác, bảo mật và khả năng vận hành ổn định. Nếu thiếu hạ tầng phù hợp, quá trình nghiên cứu, đào tạo và triển khai các mô hình AI thường kéo dài, tốn kém và khó mở rộng.

Thực tế cho thấy, VEM.AI đang hỗ trợ đội ngũ bác sĩ xử lý thông tin y khoa hiệu quả hơn, giảm thời gian dành cho các thao tác hành chính và tối ưu quy trình khám chữa bệnh.

Không dừng lại ở một ứng dụng riêng lẻ, FPT AI Factory được định hướng trở thành nền tảng công nghệ cốt lõi cho các giải pháp AI theo ngành dọc, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Mô hình kết hợp giữa tri thức chuyên môn của bệnh viện, năng lực phát triển phần mềm và hạ tầng tính toán hiện đại đang tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh, góp phần xây dựng hệ sinh thái AI y tế tự chủ tại Việt Nam.

Đây cũng được xem là bước đi quan trọng để ngành y tế tận dụng sức mạnh của AI trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện trong tương lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai định hướng giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế

Gia Lai định hướng giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số ngành Y tế

(GLO)- Chiều 25-10, tại phường Quy Nhơn Đông, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel và Sở Y tế tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số Y tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm, định hướng giải pháp và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế địa phương.

Có thể bạn quan tâm

TikTok hợp tác với Universal Music Group gỡ bỏ nhạc AI trái phép.

TikTok siết kiểm soát nhạc AI trái phép

Tin tức công nghệ

(GLO)- Mạng xã hội video ngắn TikTok vừa đạt thỏa thuận mới với “ông lớn” ngành âm nhạc Universal Music Group (UMG), trong đó đáng chú ý là cam kết gỡ bỏ các nội dung âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra trái phép trên nền tảng.

Google chính thức trình làng Android 17 với sự lột xác toàn diện, đưa trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành nhân tố cốt lõi của hệ điều hành.

Android 17 tăng tốc cuộc đua AI trên smartphone

Tin tức công nghệ

(GLO)- Google vừa chính thức giới thiệu Android 17 với hàng loạt nâng cấp tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước chuyển lớn khi hệ điều hành này không còn chỉ là nền tảng vận hành điện thoại mà đang trở thành một “trợ lý số” thông minh.

null