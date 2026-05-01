Gia Lai đẩy mạnh hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

(GLO)- Hợp tác quốc tế đang trở thành định hướng đi quan trọng giúp các cơ sở y tế ở Gia Lai tiếp cận kỹ thuật hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn và từng bước khẳng định vai trò trong hệ thống khám, chữa bệnh.

Nâng cao năng lực điều trị từ hợp tác quốc tế

Tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), hợp tác quốc tế được xác định là một trong những trụ cột trong chiến lược phát triển chuyên môn. Điểm nhấn nổi bật là việc hợp tác với các chuyên gia Nhật Bản trong đào tạo và chuyển giao kỹ thuật can thiệp mạch điều trị ung thư.

Sau quá trình đào tạo, Bệnh viện đã từng bước xây dựng đội ngũ, hình thành các ê kíp can thiệp mạch tạng và triển khai kỹ thuật nút mạch trong điều trị ung thư gan, thận, phổi bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian điều trị.

BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với chuyên gia quốc tế phẫu thuật nhân đạo, giúp trẻ em dị tật bẩm sinh được điều trị. Ảnh: ĐVCC

Không dừng lại ở một số kỹ thuật mũi nhọn, Bệnh viện đã phối hợp với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI 360 - Hoa Kỳ), Tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hoạt động trong lĩnh vực y tế toàn cầu (PATH - Hoa Kỳ) và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford, Vương quốc Anh (OUCRU) triển khai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh một cách bài bản, đồng thời nâng cao năng lực hệ thống xét nghiệm vi sinh.

Lĩnh vực xét nghiệm được chú trọng chuẩn hóa khi Khoa Vi sinh đạt chứng nhận ISO 15189:2022, góp phần nâng cao độ chính xác và độ tin cậy trong chẩn đoán, điều trị.

Các chuyên gia quốc tế khám tầm soát dị tật bẩm sinh cho trẻ em tại BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Bệnh viện còn phối hợp với các đoàn chuyên gia đến từ New Zealand và Đức triển khai các chương trình phẫu thuật nhân đạo, đặc biệt trong lĩnh vực chỉnh hình và phẫu thuật nụ cười cho trẻ em dị tật bẩm sinh.

Các hoạt động này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh mà còn tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ trao đổi chuyên môn, tiếp nhận kỹ thuật và nâng cao tay nghề.

Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc BVĐK trung tâm tỉnh Gia Lai - cho biết: “Các chương trình hợp tác quốc tế đã tạo ra những chuyển biến toàn diện trong hoạt động của bệnh viện, từ nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu đến chuẩn hóa hệ thống xét nghiệm và quản lý điều trị.

Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả các chương trình quản lý sử dụng kháng sinh và phát triển các đơn vị chuyên sâu đạt chuẩn quốc tế đã góp phần nâng cao chất lượng điều trị, bảo đảm an toàn người bệnh. Đây là nền tảng quan trọng để Bệnh viện tiếp tục phát triển bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân”.

Đáng chú ý, thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực phục hồi chức năng, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế ở Gia Lai đã có bước nâng lên rõ rệt.

Thông qua Dự án Hòa nhập (do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ), các chương trình đào tạo được triển khai bài bản, liên tục, đi kèm với việc xây dựng và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, phục hồi chức năng.

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc), nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng gia tăng trong khi nguồn nhân lực của tỉnh vẫn còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, các chương trình hợp tác đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao cả số lượng và chất lượng đội ngũ. Trong đó, việc mở rộng triển khai mô hình phục hồi chức năng đa chuyên ngành tại nhiều cơ sở y tế là nền tảng quan trọng để từng bước hoàn thiện mạng lưới phục hồi chức năng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chuyên khoa sâu

Bên cạnh nâng cao năng lực điều trị, hợp tác quốc tế còn mở ra hướng phát triển mới trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, đặc biệt tại các cơ sở y tế chuyên khoa sâu.

Giai đoạn 2020-2025, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam) triển khai nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức, viện nghiên cứu và trường đại học quốc tế, trong đó nổi bật là dự án phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và phòng chống tàn tật cho bệnh nhân phong khu vực miền Trung - Tây Nguyên do tổ chức OMF (Pháp) hỗ trợ.

Dự án được duy trì nhiều năm, góp phần điều trị toàn diện, giảm tỷ lệ tàn tật và đóng góp vào mục tiêu loại trừ bệnh phong tại Việt Nam.

Thông qua nhiều chương trình hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức trên thế giới, Bệnh viện đã tiếp nhận và từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như sinh học phân tử, giải trình tự gen nhằm phát hiện sớm trực khuẩn phong và đánh giá tình trạng kháng thuốc; đồng thời, triển khai các kỹ thuật vi phẫu, tạo hình và phục hồi chức năng cho bệnh nhân có di chứng nặng.

Đây là những hướng tiếp cận có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị mà còn cải thiện chất lượng sống và khả năng hòa nhập cộng đồng của người bệnh.

Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa ngày càng nâng cao. Ảnh: T.K

Đáng chú ý, Bệnh viện đang phối hợp với Công ty Logichain Inc (Hàn Quốc) tham gia phát triển dự án ứng dụng công nghệ đa phổ kết hợp trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán sớm bệnh phong và một số bệnh da liễu.

Khác với phương pháp truyền thống phụ thuộc vào thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu, giải pháp này hướng tới thiết bị chẩn đoán cầm tay tích hợp AI, cho phép sàng lọc sớm ngay tại cộng đồng, đặc biệt ở những khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế. Việc phát hiện sớm sẽ giúp can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ tàn tật và nâng cao hiệu quả điều trị.

TS.BS. Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa - cho hay: Trong thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế theo chiều sâu, tập trung vào chẩn đoán sớm bằng sinh học phân tử, điều trị các ca bệnh phong có biến chứng.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, AI và y học chính xác trong lĩnh vực da liễu, hướng tới nâng cao chất lượng chuyên môn và hội nhập với xu hướng phát triển của y học hiện đại.

Có thể thấy, hợp tác quốc tế không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế địa phương mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tiến bộ y học hiện đại, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến.

Từ thực tiễn, đây là hướng đi bền vững, góp phần xây dựng hệ thống y tế ngày càng chất lượng, hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.